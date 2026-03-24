【Amazon 3カテゴリで1位獲得】発売即ベストセラー『やる気アップ勉強法』の著者印税を「認定NPO法人カタリバ」へ全額寄付

株式会社リンクアンドモチベーション『やる気アップ勉強法』の著者印税を「認定NPO法人カタリバ」へ全額寄付

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170）のグループ会社で学習塾事業を行う株式会社モチベーションアカデミア（本社：東京都中央区、代表：佐々木 快）は、2026年3月5日に発売し、Amazon売れ筋ランキング3カテゴリで1位を獲得した新刊『13歳から身につけたい やる気アップ勉強法』（Gakken）の著者印税の全額を、認定特定非営利活動法人カタリバ（本部：東京都中野区、代表理事：今村久美、以下「認定NPO法人カタリバ」）へ寄付することをお知らせいたします。

■寄付の背景：一冊の本から、すべての子どもたちへの支援へ

本書は、当塾が10年以上にわたり57万人のデータに基づき培ってきた独自の教育メソッド「モチアカ式」を凝縮した一冊です。発売直後から大きな反響を呼び、Amazonの「教育心理学」「学生の勉強法」など計3カテゴリで売れ筋ランキング第1位を獲得。

この度の寄付は、本書を手に取ってくださった皆様の想いを、寄付貢献に変えることで、子どもたちが自らの可能性を信じられるような未来を実現したいという、著者・佐々木快の強い願いから決定いたしました。

※モチベーションアカデミアならびにリンクアンドモチベーショングループ累計のやる気タイプ診断『BRIDGE（ブリッジ）』受検者の延べ数（2026年1月現在）

■寄付先：認定特定非営利活動法人カタリバについて

認定NPO法人カタリバ

どんな環境に生まれ育っても、すべての子どもたちが未来を自らつくりだす意欲と創造性を育める社会を目指し、2001年から活動を続けている教育NPOです。

地域特性、経済的な困難、家庭環境の課題、不登校、災害など、さまざまな事情を抱える子どもたちに、居場所と学習機会を提供しています。

本書の印税は、同団体が運営する日本中の子どもたちの支援活動に役立てられます。

公式サイト： https://www.katariba.or.jp/

■著者・佐々木 快（モチベーションアカデミア代表）のコメント

著者：佐々木 快

本書は「かつての私と同じように悩んでいる中高生にとって、一番近くで支えになる一冊に」という願いを込めて書き上げました。

この度、読者の皆様からいただいた温かな想いを、さまざまな環境の中で前向きな「キッカケ」を必要としている子どもたちへの支援として繋がせていただきます。単なる学習法に留まらず、一生モノの学ぶ意欲を、これからも一人でも多くの子どもたちへ届けていけるよう邁進してまいります。

【著者プロフィール：佐々木 快（ささき かい）】

株式会社モチベーションアカデミア代表取締役社長。早稲田大学教育学部卒業。12年以上にわたり教育現場の最前線に立ち、1,000組以上の親子に伴走。多岐にわたる進路実現を支援してきた。2024年、東証プライム上場のリンクアンドモチベーショングループにおいて史上最速で社長に就任。57万人以上の独自データを活用した独自の教育メソッド「モチアカ式」を確立し、現在全国24教室で展開。主体的に生きる力を育む教育の普及に取り組んでいる。

■書籍概要

『13歳から身につけたい やる気アップ勉強法』『13歳から身につけたい やる気アップ勉強法４コママンガですぐに成績の上げ方がわかる』

『13歳から身につけたい やる気アップ勉強法

４コママンガですぐに成績の上げ方がわかる』

行事や部活が忙しくなり、モチベーションが低下しやすい中学生に向けて、科学的根拠やデータに基づいたアプローチで「自ら机に向かう力」を呼び覚ます。

がんばりたいけど、がんばれない中学生に最適。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6682/table/584_1_b423d2980d38b8f1711f0f3517e36a6a.jpg?v=202603240951 ]

■本メソッドを実践する学習塾「モチベーションアカデミア」について

中高生のための個別指導塾「モチベーションアカデミア」

教科指導だけではない「モチアカ式」の教育で、お子様の学習意欲を引き出し、勉強習慣や成績を根本から変えていきます。

定期テスト対策から推薦・総合型選抜まで、大学受験を見据えた一貫指導も当塾の強みです。

とくに、中学受験後、中だるみや、授業についていけないなどで悩まれている中高一貫校生が多く在籍。成績アップや第一志望合格に導いた実績があります。

2026年3月より『吉祥寺校舎』『お茶の水校舎』を順次開校し、指導体制をさらに強化しています。

本書の基盤となる独自の教育技術「モチアカ式」

学び方と学ぶ姿勢が変わる「モチアカ式」

延べ57万人のデータに基づく「やる気タイプ診断 BRIDGE」を用い、生徒一人ひとりの性格や傾向に合わせた「褒め方・叱り方・目標の立て方」を科学的に分析。根性に頼らず、心理学と行動科学に基づいたアプローチで、中だるみや学習意欲の低下に悩む中高一貫校生や受験生の「やる気」を習慣化へと導きます。

◆モチベーションアカデミアの公式サイト

https://m-academia-s.com/

・資料請求（https://m-academia-s.com/contact/）

・書籍で紹介した「モチアカ式」指導が無料で受けられる「学習相談」（https://m-academia-s.com/contact/bridge.html）

株式会社モチベーションアカデミア

・資本金：1億6,000万円（株式会社リンクアンドモチベーション100％出資）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15 階

・創業：2011年5月

・運営塾：

【小学生対象】進学塾に通う中学受験生のための個別指導塾「SS-1」

【中高生対象】学習塾「モチベーションアカデミア」

リンクアンドモチベーショングループの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4丁目12－15 歌舞伎座タワー 15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション