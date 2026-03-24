ソフトマックス株式会社

医療システムの開発・提供を行うソフトマックス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：萩原 千恵子、以下「当社」）は、医療法人 脳神経外科 日本橋病院様（所在地：大阪府大阪市中央区、理事長：米田 弘幸）にご協力頂き、「Oracle(R) Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI」を活用した実証実験を開始いたしました。本実証実験は、医療現場の負担軽減と業務効率化の実現を目指しています。





■ 背景と目的

現在、医療現場では医師・看護師の長時間労働が深刻な社会課題となっており、「医師の働き方改革」に伴うタスク・シフトやDX（デジタルトランスフォーメーション）による効率化が強く求められています。 当社は、OCI Generative AIが提供する高度な大規模言語モデル（LLM）を医療現場のワークフローに統合。記録業務などの事務作業を自動化し、医療従事者が本来の専門業務である「患者様と向き合う時間」をより多く確保できる環境の構築を目指します。

■ 本実証実験の概要

本実証実験では、当社のシステム構築ノウハウと、セキュアなOCI Generative AIの基盤を活かし、以下の項目を中心に有効性と安全性を検証します。



[検証項目1：例：紹介状の自動生成]

複雑な経過を整理し、紹介状のドラフトを作成します。

[検証項目2：例：診療録（カルテ）の要約によるショートサマリ生成]

患者情報の要点を簡潔にまとめ、医療従事者間の迅速な情報共有を支援します。

[検証項目3：例：診療録（カルテ）の作成補助]

診察時の音声をテキスト化し、生成AIが要約。医師の入力時間を削減します。



■ セキュリティと信頼性の確保：なぜ「OCI Generative AI」か

機密性の高い個人情報（PHR）を扱うため、最高水準のセキュリティ基盤を採用しています。

データの非学習を保証（データ・プライバシー）

OCI Generative AIに入力されたデータは、ベースモデルの学習に再利用されることはありません。お客様専用のセキュアなホスティング領域で処理され、外部にデータが流出することのないクローズドな環境を実現します。

Human-in-the-Loop（人による確認）

生成AIの生成物は必ず医師・専門スタッフが内容の正確性を最終確認する運用を徹底。生成AIはあくまで「支援」に徹し、最終判断は人間が行うプロセスを構築します。

3省2ガイドライン遵守

厚生労働省・経済産業省・総務省が定める医療情報の安全管理に関するガイドラインに基づき、適切なプロセスで情報の保護と倫理的運用を行います。

■ 今後の展望

当社は本実証実験の結果を検証し、2026年度（令和8年度）内の本格的なサービス提供を目指します。

Oracle、Java及びMySQLは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

【実証実験 協力病院 概要】

病院名：医療法人 脳神経外科 日本橋病院

所在地：大阪府大阪市中央区高津3-2-22

URL：http://nipponbashihp.or.jp/



【ソフトマックス株式会社 会社概要】

会社名：ソフトマックス株式会社

所在地：東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階

事業内容：医療情報システムの開発・販売・導入支援

URL：https://www.s-max.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

ソフトマックス株式会社 医療DX推進・企画部（古瀬）

電話番号：03-5447-7771

問い合わせフォーム：https://www.s-max.co.jp/contact/