【ROXX】ＳＯＭＰＯひまわり生命の新卒・中途採用において採用支援サービス「Zキャリア AI面接官」のトライアル導入開始

株式会社ROXX

株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、SOMPO Light Vortex株式会社（代表取締役社長CEO/CBDO：宮 淳、以下 ライトボルテックス）との協業により、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：久米康樹、以下 ＳＯＭＰＯひまわり生命）の新卒・中途採用において、当社が提供する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』のトライアル導入を開始したことをお知らせいたします。

今回のトライアル導入は、ＳＯＭＰＯひまわり生命が推進する採用プロセスのDXにおいて、ライトボルテックスがソリューション選定を支援し実現いたしました。

本件は、採用選考の標準化・効率化および採用候補者の利便性の向上等を目的としています。

今後とも、ライトボルテックスとのパートナーシップのもと、エンタープライズ領域における採用インフラとしての信頼性と価値の向上を追求して参ります。

■ ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社について https://www.himawari-life.co.jp/

ＳＯＭＰＯひまわり生命はＳＯＭＰＯグループならびに当社のパーパスである「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」の実現に向け、保険本来の役割（Insurance）とお客さまの健康をサポートする機能（Healthcare）を組み合わせた新たな価値「Insurhealth(R)（インシュアヘルス）」の提供を通じて、豊かな人生や夢の実現をサポートできる存在となることに挑戦していきます。





■ SOMPO Light Vortex株式会社について https://lightvortex.com/

SOMPO Light Vortexは、ＳＯＭＰＯグループのデジタル事業の中核会社です。私たちSOMPO Light Vortexは、ＳＯＭＰＯグループの多彩なアセットと、テクノロジー、そして人と人とのつながりを掛け合わせながら、未来をちょっと楽しく、ちょっと心地よくする新しい価値を生み出しているデジタル共創カンパニーです。ひらめきと共感が重なり合うことで、世の中にはまだまだ面白い可能性が広がっている。そんな未来の兆しを信じて、分野や立場を超えた仲間たちとともに、ワクワクする挑戦を日々続けています。暮らしを支える現場から、社会全体の仕組みづくりまで。ＳＯＭＰＯグループのネットワークと信頼を活かしながら、「安心・安全・健康であふれる未来へ」というパーパスを、もっと創造的に、もっと人間らしく、かたちにしていきます。





■ 『Zキャリア AI面接官』について https://ai-interview.zcareer.com/

『Zキャリア AI面接官』は、採用活動の一部をAIによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現する採用支援サービスです。候補者は24時間365日スマートフォン一つで面接に臨むことができ、選考への物理的・心理的負担を軽減し、利便性・柔軟性のある面接機会の拡大に繋がります。採用企業は、応募検討層を広く取り込むことが可能となり、夜間や休日を含む時間や場所の制約を受けない柔軟な選考体制を構築できます。AI面接官が統一基準で候補者のポテンシャルを多角的に評価・可視化することで、候補者・採用企業の双方間での採用におけるミスマッチの削減と公平性の確保に貢献します。





【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070