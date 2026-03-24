当社代表取締役 柴田直樹がラジオNIKKEI「この企業に注目！相場の福の神」に出演しました

株式会社ナレルグループ

株式会社ナレルグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田 直樹、以下当社）は、３月24日、“相場の福の神”こと藤本誠之氏がパーソナリティを務めるラジオNIKKEIの番組「マーケットプレス」内の「この企業に注目！相場の福の神」にゲスト出演いたしました。

本番組は、藤本氏が独自の視点で厳選した上場企業を取り上げ、事業概要や事業展望などを紹介するとともに、トップの人となりにも迫る内容です。

番組コーナー名：「この企業に注目！相場の福の神」

放送メディア：ラジオNIKKEI第１

放送日時：2026年３月24日（火）11:15～11:30

詳細は番組コーナーウェブサイトをご覧ください。

ラジオNIKKEI「この企業に注目！相場の福の神」

https://www.radionikkei.jp/fukunokami/20260324.html

＊音声は、リンク先ページ右「Apple Podcasts」または「Spotify」から３月24日放送分をお聴きいただけます。

■株式会社ナレルグループについて＜東京証券取引所グロース市場 証券コード : 9163＞

左：弊社代表取締役 柴田、右：番組パーソナリティ 藤本氏

ナレルグループは、建設ソリューション事業とITソリューション事業を行っております。2023年7月に東京証券取引所グロース市場に上場しました（証券コード：9163）。建設ソリューション事業を展開するワールドコーポレーションは2008年に設立し、現在本社を含め全国に6拠点を構え、建設業界に特化した技術者派遣、建設関連作図事業、プラント技術者アウトソーシング事業を行っています。国内全域を主要営業エリアと位置付け、大手建設会社やメーカー、各設計分野を中心に多くの実績を残してきました。

現在、建設業界は深刻な人手不足や、高齢化が進んでおります。慢性的な人材不足を解消するために、当社は積極的な未経験者採用を行い、5年～10年で一人前の技術者に育てるべく人材育成に取り組んでおります。今後も積極的に採用と育成に力を入れ、未来を担う若者を一人でも多く輩出し、建設業界の未来の発展のために取り組んでまいります。



＜会社概要＞

所在地 ： 東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル3階

URL ： https://nareru-group.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 柴田 直樹

資本金 ： 420百万円（2025年10月現在）

事業内容 ： 建設ソリューション事業

・建設・プラント業界向け技術者派遣

・建築関連作図

・建設DXコンサルティング

・建設業界向け人材紹介

・建設業界向け人材マッチングプラットフォームの運営

○有料職業紹介事業許可番号 13‐ユ‐304344

○労働者派遣事業許可番号 派 13-305286

○一級建築士事務所 東京都知事登録 第64222号

： ITソリューション事業

・IT業界向け技術者派遣

・SES（システムエンジニアリングサービス