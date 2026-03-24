EMシステムズとプレカル「処方箋入力業務のゼロ化」を目指し実証実験を開始

株式会社 EMシステムズ

株式会社EMシステムズ（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：國光 宏昌、以下「EMシステムズ」）と、グループ会社である株式会社プレカル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 大悟、以下「プレカル」）は、薬局における処方箋入力業務の負担を無くし、将来的な「完全自動化」を実現するための共同プロジェクト（以下「本プロジェクト」）を本格始動いたしました。 その第一段階として、EMシステムズのシステム利用薬局を対象とした実証実験（PoC）を開始することをお知らせいたします。

■ 背景と目的：M&Aによるシナジーを、薬局業務の圧倒的な価値へ

EMシステムズが2025年にプレカルをグループに迎えて以来、両社は「薬局業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）」を最優先課題として取り組んでまいりました。 本プロジェクトは、EMシステムズの強固な顧客基盤・システムインフラと、プレカルの革新的な自動入力技術を融合させ、従来の「入力補助」の域を超えた「入力業務そのものをなくす（完全自動化）」次世代システムの創出を目的としています。

■ 実証実験の概要：システム連携によるワークフローの変革

今回の実証実験では、まずはスムーズなデータ連携を実現するため、薬局現場運用における技術検証と課題抽出を行います。

■ システム連携のイメージ

- 既存システムへのダイレクト連携（入力補助）プレカル側でデータ化された処方箋情報を、EMシステムズのシステムへ直接登録し、ゼロから手入力する手間を省くことで事務負担を大幅に軽減します。- OCRと人によるダブルチェックの融合処方箋送信後、平均２分で高精度にデータ化されるプレカルの基本機能を活用し、正確かつスピーディーな登録を可能にします。- 「完全自動化」へのフィードバック収集実証実験からのフィードバックを基に、入力業務を限りなくゼロに近づける製品版の開発を加速させます。

■ 2026年内の製品化に向けた展望

本実証実験の結果をもとに開発される製品版は、単なるデータ化にとどまらず、入力業務そのものをなくすことを目指すことを目的とした全く新しいプロダクトとして、2026年内のリリースを予定しております。 両社はグループの総力を結集し、薬剤師が事務作業から完全に解放され、患者への服薬指導や地域医療への貢献といった「対人業務」に専念できる、新しい薬局のスタンダードを創造し、本プロジェクトを通じて、EMシステムズグループの企業価値の向上と、ビジネスモデルの変革に挑戦してまいります。

プレカルの概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81158/table/34_1_e73a49a6252d5611b3ff20c02496cd04.jpg?v=202603240951 ]EMシステムズの概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81158/table/34_2_ffd0dc4c2ad81643ebaa2ae9506358a1.jpg?v=202603240951 ]