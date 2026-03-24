KUNDAL（クンダル）、春の特別セール開催！Amazonで人気セットが最大50％OFF【期間限定】

The Skin Factory Co., Ltd.

プレミアムパーソナルケアブランド「KUNDAL（クンダル）」は、2026年3月23日（月）～3月30日（月）までの期間限定で、Amazonにて人気セットを最大50％オフで販売する特別セールを開催いたします。

Amazon公式サイトはこちら：

🩷ダメージケア 企画セット(https://buly.kr/6ByVqrC)

🩵エアリーボリュームヒアルロンシャンプー＆トリートメントセット(https://buly.kr/EzkTtu2)

今回のセールでは、春のときめきを感じさせるピンクカラーの「ダメージケア企画セット」と、爽やかで軽やかな印象のブルーカラー「エアリーボリュームヒアルロンシャンプー＆トリートメントセット」を中心に展開いたします。春らしい華やかなデザインとともに、機能性にも優れたヘアケアアイテムを取り揃えています。

■ ダメージケア企画セット

傷んだ髪をやさしく補修し、必要な栄養と水分を補給することで、ツヤのある健やかな髪へ導きます。紫外線や乾燥によるダメージが気になる春の季節にもおすすめです。

本セットは、プロテインボンディングダメージヘアケアシャンプー、プロテインダブルボンディングダメージヘアマスク、プロテインダブルボンディングダメージヘアセラム（3種）で構成されています。さらに、特典として春らしいヘアシュシュをプレゼントいたします。

■ エアリーボリュームヒアルロンシャンプー＆トリートメントセット

髪の水分補給とボリュームアップに着目したセットです。頭皮の油分と水分バランスを整え、健やかな頭皮環境へ導きます。クンダル独自の水分ブースティング技術により、余分な油分をやさしく取り除きながら、必要な水分をしっかり補給します。湿気や気温変化でスタイリングが崩れやすい季節でも、ふんわり軽やかな仕上がりをキープします。

■ 受賞実績について

クンダルの対象製品は、コスメ批評誌『LDK the Beauty』において高い評価を受けています。

プロテインボンディングダメージヘアケアシャンプーは2024年7月号にてA評価を、エアリーボリュームヒアルロンシャンプーおよびトリートメントは2026年1月号にてBest Buyを受賞しており、その製品力の高さが評価されています。

春は新生活や環境の変化が多く、新しい自分をスタートする季節です。この機会に、クンダルのヘアケアで気分もスタイルもアップデートしてみてはいかがでしょうか。

ぜひこの機会にお試しください。

■ ブランド紹介

KUNDAL(クンダル)」は、「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。

■ 公式SNS

KUNDAL JAPAN公式 Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/

KUNDAL JAPAN公式 X : https://x.com/kundal_japan

KUNDAL JAPAN公式 LINE : https://lin.ee/vHxOTqgn