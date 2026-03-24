障がいの有無を超え、地域が混ざり合う。複合福祉施設「GENKI INNOVATION CENTER NIIZA」いよいよ4月1日開所。3月30日にはオープニングセレモニーを開催

株式会社GENKI INNOVATION COMPANY

株式会社GENKI INNOVATION COMPANY（旧社名：株式会社SHUHARI、以下 当社）は、2026年4月1日、埼玉県新座市に複合福祉施設「GENKI INNOVATION CENTER NIIZA」を開所いたします。

本施設は、児童発達支援や放課後等デイサービス、生活介護、就労継続支援B型などの福祉事業に加え、カフェやアート工房、レンタルスペースを併設し、障がいの有無や年齢を超えて地域の人々が自然に交わるコミュニティ拠点を目指すものです。

これに先立ち、2026年3月30日（月）に、メディアおよび関係者向けのオープニングセレモニーを開催いたします。

■ 施設開設までの背景とコンセプト

当社はこれまで、保育園および児童発達支援事業を中心に、延べ3,000件以上のご家庭を支援してきました（2026年3月時点）。

その中で、子どもから大人への移行期や制度の狭間において、継続的な支援が難しい現状や、地域の中で自然に関われる場の不足といった課題を感じてきました。

本施設は、こうした課題に対し、子どもから大人まで切れ目のない支援を提供するとともに、福祉と地域交流が同居する新たな拠点として構想されたものです。

構想段階のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000068433.html

福祉サービスの提供にとどまらず、カフェやアート、地域活動を通じて、多様な人々が日常的に関わり合う環境をつくることで、「誰もがここにいていい」と感じられる社会の実現を目指します。

■ 「GENKI INNOVATION CENTER NIIZA」とは

本施設は、児童発達支援や就労支援などの福祉事業に加え、カフェやアート工房、自在に使えるレンタルスペースを有し、障がいのあるなしに関わらず、子どもから大人までが居心地よく過ごせる地域のコミュニティ拠点です。既存の福祉事業の枠組みに革新（イノベーション）を起こす覚悟を持って名付けられました。

■ オープニングセレモニー開催概要

開催日時： 2026年3月30日 12：30開場、13：30開式

場所： GENKI INNOVATION CENTER NIIZA（埼玉県新座市池田4-8-44）

内容（予定）： 施設内覧会（カフェ、レンタルスペース等の見学）、オープン記念作品展示会の公開、代表挨拶など

対象：報道関係者、行政関係者、関係企業 等

■ 施設の主な特徴

1. 多機能な福祉事業の展開

児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、就労継続支援B型などを一体的に展開し、年齢やライフステージに応じた切れ目のない支援を提供します。

2. 地域交流の場「カフェ」と「レンタルスペース」

児童発達支援生活介護

施設内には一般利用も可能なカフェを併設し、地域の方々が気軽に立ち寄れる場を提供します。

また、レンタルスペースとしてイベントやワークショップなどにも活用でき、地域との自然な交流を生み出します。

カフェでは、自家焙煎コーヒーや、志木市の人気店「GEs BAGEL WORKS」監修のベーグルを提供予定です。

3. アートと環境教育の拠点

志木市の人気店「GEs BAGEL WORKS」が監修人気店の味が楽しめます

国際的に活躍するアーティスト・高橋理子氏らを迎え、染物や縫製を行えるアート工房とギャラリーを設置し、表現の喜びを広げます。さらに、魚と植物が共に育つ循環型農業システム「アクアポニックス」を導入し、収穫物をカフェ等で提供しながら食育やSDGs学習の場を創出します。

■ 代表取締役 中村敏也からのメッセージ

「私たちはこれまで20年にわたり、保育や療育の現場で多くの子どもたちとそのご家族に向き合ってきました。その中で感じたのは、障がいのあるなしで場所を分けるのではなく、『ただ、ふつうに、そこにいていい』と思える場所が地域に圧倒的に足りないということです。

『GENKI INNOVATION CENTER NIIZA』は、単なる福祉施設ではありません。美味しいベーグルの香りに誘われて地域の方が訪れ、その隣で障がいのある方が自分らしく働き、表現する。そんな**『自然な混ざり合い』**から、新しい地域の文化が生まれる場所です。

『共生社会』という言葉を掲げるのではなく、日常の中に当たり前に多様性がある。そんな『新しいあたりまえ』を、ここ新座の地から発信していきたいと考えています。」

■ 施設概要

GENKI INNOVATION CENTER NIIZA（ゲンキ イノベーション センター ニイザ）

- 住所： 埼玉県新座市池田4-8-44（ Google Maps https://share.google/0GJgPThD6xr1c429a ）- 開所予定日： 2026年4月1日- 敷地面積： 923.88平方メートル- 延べ床面積： 921.33平方メートル- サービス内容： 就労支援・生活介護支援・児童発達支援・放課後等デイサービスなどの福祉事業。カフェ、アート工房及びギャラリー、レンタルスペース、マルシェや展示会などのイベント開催。- 営業日： 月曜日～土曜日（日祝・年末年始 除く）- 営業時間（予定）：10時00分～18時00分- 公式SNS： https://www.instagram.com/genkiinnovationcenter/- 公式サイト： https://genki-ic.com/

■元気キッズグループ（株式会社GENKI INNOVATION COMPANY）について

株式会社GENKI INNOVATION COMPANYが運営する元気キッズグループは、「どんなGENKIもうけとめる」をスローガンに、子どもたちの個性と可能性を最大限に伸ばし、保護者が安心して預けられ、職員が誇りを持って働ける 地域社会に根差した保育・療育サービスを提供することを目指しています。埼玉県志木市、朝霞市、新座市などを中心に、認可保育園、小規模保育園、児童発達支援施設など、合計29施設を運営し、約390名の職員が在籍しています。

会社名：株式会社GENKI INNOVATION COMPANY（旧社名：株式会社SHUHARI）

所在地：埼玉県志木市本町5-8-5 中村ビル2F

代表者：代表取締役 中村敏也

設立：2006年７月

事業内容：保育施設の運営、保育所・児童発達支援のコンサルティングなど

コーポレートサイト：https://genki-kids.net/