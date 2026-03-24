BOOTVERSE多摩センター新丘の上パティオ店にて、ドタバタ早押しバトル「BOOTAP！」3月24日～稼働開始！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩木 克彦、以下タイトー）が運営する“まるごとパーティースポーツ”「BOOTVERSE（ブートバース） 多摩センター新丘の上パティオ店」は、新アトラクションのドタバタ早押しバトル「BOOTAP！（ブータップ！）」を2026年3月24日（火）より、新たに稼働いたします。

「BOOTAP！」は最大4人でエアマットの上で跳ねながら、光るボタンを押した数を競う新感覚ゲームです。また、新アトラクション稼働を記念して、海老名ビナウォーク店、多摩センター新丘の上パティオ店で、グループ割引などのおトクなキャンペーンを4月30日（木）までの期間で開催中です。

■ 跳ねて！競って！タップ！ドタバタ早押しバトル！「BOOTAP！」について

遊び方：ジャンプ力が上がるAirTrick（エアマット）の上で、制限時間内に光るボタンをタッチした数を競ってバトル！2人対2人の最大4人での対戦が可能！

稼働日：2026年3月24日（火）

設置店：BOOTVERSE 多摩センター新丘の上パティオ店

■ 新アトラクション記念！BOOTVERSE 2店舗でグループ割などおトクなキャンペーン開催中！

＜キャンペーン内容＞

１.グループ割引サービス！

6名様以上でのご来店で1名様無料！

※ご利用の6名様毎に1名様分無料になります。

※グループ内の最も料金が高いプランの方1名様分の料金を割引いたします。

※ご予約で利用のお客様は対象外となります。

２.さらにお得な学生キャンペーン！

学生グループで6名様以上のご来店で初回ご利用時に購入が必要な専用ソックス（300円分）をプレゼント！

※学生（中学生・高校生・大学生・大学院生・専門学生）のみのグループが対象です。

※既に専用ソックスをお持ちの方には配布されません。

※ご予約で利用のお客様は対象外となります。

３.SNS投稿キャンペーン！

BOOTVERSEを楽しんでいる投稿を見せれば、その場で30分延長無料！

※ご利用当日の投稿で、「#ブートバース」を付けた投稿のみ対象となります。

※BOOTVERSE内で撮影した写真、または動画を投稿してください。投稿に映る最大6名様まで30分無料で延長いただけます。

※対象のSNSはX、Instagram、TikTokになります。

※1グループ1日1回までの適用となります。

＜開催期間＞

2026年3月23日（月）～4月30日（木）

＜実施店舗＞

BOOTVERSE 海老名ビナウォーク店

BOOTVERSE 多摩センター新丘の上パティオ店

＜URL＞

https://www.taito.co.jp/event/001602

■ “まるごとパーティースポーツ”「BOOTVERSE」について

「BOOTVERSE」は仲間（グループ）で楽しめる体験をテーマにまるでパーティーのように楽しめる“パーティースポーツ”を集めたスポーツ×エンタメ施設です。海老名ビナウォーク店と多摩センター新丘の上パティオ店に加え、新たに仙台ベガロポリス店を展開しています。タイトーのゲームIPを活用したオリジナルのスポーツコンテンツのほか、海外で人気のコンテンツなどを導入し、リアルとデジタルが融合した世界観で「ワクワク」「ドキドキ」を体験することができます。

・BOOTVERSE 海老名ビナウォーク店

公式サイト：https://www.taito.co.jp/bootverse/ebina

公式X：https://x.com/BV_ebina

・BOOTVERSE 多摩センター新丘の上パティオ店

公式サイト：https://www.taito.co.jp/bootverse/tama

公式X：https://x.com/BV_tama

・BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店

公式サイト：https://www.taito.co.jp/bootverse/sendai

公式X：https://x.com/BV_sendai

【タイトー 関連URL】

・タイトー公式サイト：https://www.taito.co.jp/

・タイトー公式X ：https://x.com/TAITO

【商標】

※「TAITO」、「TAITO」ロゴおよび「BOOTVERSE」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。