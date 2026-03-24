フランス発ランニングコンセプトストア「(C)DISTANCE」東京・渋谷に日本初のフラッグシップストアをオープン株

株式会社Distance Asia

本出店は、パリ、コペンハーゲン、イテン（ケニア）に続くグローバル展開の一環であり(C)DISTANCEが築いてきたランニングカルチャーが東京という都市と交差する、新たなフェーズの始まりとなります。

Founder：Guillaume Pontier、Xavier TaharPHOTO：DISTANCE PARIS





■ ランニングを“カルチャー”へ拡張する存在

2018年にフランス・リヨンで誕生した(C)DISTANCEは、単なるランニングショップの枠を超え、

パフォーマンス・デザイン・コミュニティが融合する空間として進化してきました。

パリを拠点に、NIKE、HOKA、On、ASICSといったブランドを取り扱いながら、ランニングカルチャーを牽引する存在として知られています。さらに、独自のグループランや世界各都市を巡るイベントを通じて、ランニングを軸としたコミュニティを形成しています。

それは“走る”という行為を、都市と人、人と人をつなぐカルチャーへと拡張する試みでもあります。

PHOTO：DISTANCE LYONPHOTO：DISTANCE ITEN





■ 東京という都市へのインストール

東京・神宮前に誕生する『(C)DISTANCE TOKYO』では、日本国内ではまだ流通の限られたブランドを含む、 厳選された国内外のプロダクトを展開予定です。機能性と美意識が共存するラインナップを通じて、ランニングとライフスタイルの境界を横断する新たなスタイルを提示いたします。

■ 都市と走る、新しい関係性

走ることは、単なる移動ではありません。それは、街のリズムを身体でトレースし、都市との新しい関係性を築く行為です。ウェルネスや都市探索とシームレスにつながる東京において、(C)DISTANCEはその体験をさらに進化させてまいります。



-新たな場所。新たなシーン。変わらない(C)DISTANCEのDNA

-【店舗情報】

店舗名： (C)DISTANCE TOKYO （ディスタンス 東京）

住所：東京都渋谷区神宮前６丁目１８-１２

電話番号：03-6419-7507

営業時間：11:00～20:00（不定休）

オープン日：2026年3月26日（木）

HP：

【グローバル】https://distance-store.com/ja

【日本】 （2026年4月上旬OPEN）

Instagram：www.instagram.com/distance.Japan/

■ (C)DISTANCE(ディスタンス) とは

2018年にフランス・リヨンで創業したランニングコンセプトストア『(C)DISTANCE（ディスタンス）』は、ランニングカルチャーとファッションを融合した体験型ショップとして注目を集めるブランドです。創業者であるGuillaume PontierとXavier Taharのもと、商品販売にとどまらず、限定コラボ、イベント、コミュニティ施策などを通じてランニング体験そのものを提案。現在はパリ、リヨン、イテン（ケニア）、コペンハーゲンの計4都市に展開し、欧州を代表するランニングカルチャー拠点の一つとして存在感を高めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

DISTANCE TOKYO PR担当（株式会社Distance Asia）

石渡（080-4433-0801） k.ishiwatari@distance-store.jp

古川 h.furukawa@distance-store.jp