株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓）は、WEB制作会社・開発会社・プロダクト企業などを対象に、技術的に対応が難しい案件領域を補完し合うパートナー企業の募集を開始しました。

本取り組みは、案件はあるものの技術的に対応できない領域がある企業と協力し、お互いの得意分野を活かしながら、より幅広い案件に対応できる体制を作ることを目的としています。

募集の背景

WEB制作・開発案件では、近年次のような要件が増えています。

・他システムとのAPI連携・クラウドを前提としたサーバー構成・セキュリティ対策を含むインフラ設計・CMSのカスタマイズや独自機能開発

こうした案件では、制作会社や開発会社が案件を受注していても、技術的な難易度の高い領域だけ対応できないというケースが少なくありません。

例えば、

・フロント制作は得意だが、API連携が難しい・WordPressは扱えるが、独自プラグイン開発はできない・WEB制作はできるが、サーバーのセキュリティ対策に不安がある

といった状況により、本来対応できるはずの案件を断らざるを得ない企業も存在します。

クインクエでは、こうした企業とパートナー関係を構築し、技術的に不足している部分を補完することで、より多くの案件に対応できる体制づくりを目指しています。

クインクエの得意分野

クインクエでは、WEB制作・開発案件の中でも特に以下の領域を得意としています。

・アニメーションを含む高度なフロントエンドコーディング・外部システムとのAPI連携開発・WordPressの独自プラグイン開発・WEBサーバーのセキュリティ対策や構成設計

これらの領域で技術的に不安がある企業に対し、開発パートナーとして技術面を補完します。

既存パートナーとの協業事例

クインクエではすでに、複数の企業とパートナー関係を構築し、案件ごとに技術領域を補完し合う形でプロジェクトを進めています。

例えば、

翻訳会社

多言語サイト制作の案件において、翻訳会社が翻訳業務を担当し、クインクエがWEBサイト構築やシステム開発を担当。

WEB制作会社

デザインやフロント制作を制作会社が担当し、クインクエがAPI連携やWordPressのカスタム開発、サーバー構成など技術領域を担当。

このように、各社の得意分野を活かした形で協力することで、単独では対応が難しい案件にも対応できる体制を実現しています。

パートナー企業募集の目的

今回募集するパートナー企業とは、以下のような企業を想定しています。

・案件はあるが、技術的に対応できない領域がある・API連携・サーバー構成・WordPress開発など特定分野に課題がある・高難度案件を断らずに対応できる体制を作りたい

クインクエは、各企業の制作チームや開発チームと連携し、不足している技術領域を補う形でプロジェクトに参加します。

Win-Winのパートナーシップ

本取り組みは、単なる外注関係ではなく、お互いの強みを活かした協業関係を目指しています。

例えば、

・制作会社 → デザインや企画を担当・クインクエ → 技術開発やシステム連携を担当

といった形で役割を分担することで、

・対応できる案件の幅が広がる・技術的な理由で案件を断る必要がなくなる・より高度な案件にも対応できる

といったメリットが生まれます。

お互いに不足している部分を補い合いながら、より幅広い仕事ができる体制を構築することを目指しています。

お問い合わせ

パートナー企業募集に関する詳細は、以下のWebサイトよりお問い合わせください。https://quin-que.net/lp/web-partner/

会社概要

■株式会社クインクエについて

https://quin-que.net/lp/web-partner/

Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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