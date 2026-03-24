「ワールドフェスタin千葉」を千葉市中央公園にて開催決定！まるで世界を旅しているかのようなフードイベントとなっております。世界各地の発祥フードをこのイベントで堪能することができ、フードだけではなく旅行気分を味わえるコンテンツもご用意いたします。また、会場内を盛り上げるパフォーマー・ワールドプレイヤーも参戦！お食事の合間に楽しめるステージショーが随時展開され、子どもから大人まで楽しむことができます。ぜひご家族・友人・おひとり様でも、お楽しみください！

開催概要

■ 名称ワールドフェスタ in 千葉■ 日程2026年3月27日（金）16:00-20:00 プレオープン2026年3月28日（土）11:00-20:00 2026年3月29日（日）11:00-18:00■ 会場千葉市中央公園〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1丁目12-12■ 入場料入場無料※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。※雨天決行・荒天中止／中止の場合はSNSにて発表いたします。■イベント公式SNSInstagram：[https://www.instagram.com/world_festa_d](https://www.instagram.com/world_festa_d?igsh=MW8yZjAyaGpieTJtZw==)X(旧Twitter)：https://x.com/_world_festa_こちらにてイベント詳細を順次更新しております。

店舗一覧・出演アーティスト一覧

■店舗紹介

台湾料理こやま飯店魯肉麺/800円台湾料理の定番魯肉飯をまぜそば風にアレンジ！台湾フェスの新定番、誕生です！

pitkaハワイアンステーキ/1,000円厚切りでジューシーな赤み肉を、香ばしく焼き上げるアメリカンスタイル！

SAKURA KITCHENケバブサンド/600円焼きたてのチキンとサラダをピタパンにサンドし、お好きな自家製ソースをトッピングした当店一番人気のケバブサンド。

出店者リストはこちら(3/24時点)JONA台湾料理こやま飯店Glückhaus（グリュックハウス）ラクレットの店MELTApitkaSAKURA KITCHENガキゲンキッチンカーBaratie Cook101美食縁日広場

■出演者紹介

紙麻呂言葉を使わず、観客を巻き込んだ独特な魅せ方のマジックで2015年、2022年にストリ―マジックの世界大会で優勝！国を超えて高い評価を得るマジックをお楽しみください。

その他コンテンツ

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本件に関するお問い合わせ先

事務局：DotDeli株式会社担当： 田中 良伸所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1キコー横浜ビル402Mail： dotdeli.biz@gmail.co.jp