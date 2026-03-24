2026年度版｜AI検索時代に選ばれるための中小企業集客戦略セミナー開催！【開催時間変更｜15:00-15:30】
2026年に向け、検索エンジンの構造が大きな転換点を迎えています。
これまで私たちが慣れ親しんできた「キーワードを入力し、上位表示された複数のサイトを比較検討する」という検索行動は、急速に変化しています。
Googleをはじめとする主要検索エンジンは、ユーザーが求める答えをAIが直接提示する「AIモード」へと進化。検索結果の“一覧表示”から、“AIによる推薦表示”へと構造が変わりつつあります。
この変化により、従来のSEO（検索エンジン最適化）だけでは、顧客の目に触れる機会そのものが減少する可能性があります。
今、企業に求められているのはAIという“デジタル秘書”に自社を優先的に推薦してもらうための新戦略──それが GEO（生成エンジン最適化） です。
本セミナーでは、Webマーケティング最前線で起きている「AIモード」の実態を解き明かし、2026年以降も勝ち続けるための具体的な集客戦略を、経営層・決裁者の皆様に向けて体系的に解説いたします。
※ご好評につき、開催時間を【15:00～16:00 → 15:00～15:30開始】へ変更いたしました。
お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2zCwfRBRF0hfSeAeNk6s_i2ZU6mippDlFWO6Zf4tkFA7Now/viewform)
【こんな企業さまにおすすめ】
・従来のWeb広告やSEOの成果低下を感じている方
・AI時代の集客に危機感はあるが、具体策が見えない方
・競合より一歩先に「AIモード」対策を導入したい企業様
・中長期的に広告依存体質から脱却したい経営層
【本セミナーで学べること】
1.「AIモード」の衝撃
・ユーザーの検索行動はどう変わったのか
・従来型SEOが抱える構造的限界
・GEO（生成エンジン最適化）の正体
2.GEO（生成エンジン最適化）の正体
・「検索順位1位」を目指す時代の終焉
・AIに“指名”される企業になるための設計思想
・AIに嫌われるサイト／好かれるサイト
3.AIに嫌われるサイト／好かれるサイト
・AIが「信頼できる情報源」と判断する評価基準
・専門性・構造化・ブランド一貫性の重要性
4.2026年型・新集客戦略
・広告費依存からの脱却
・AIからの“推奨（レコメンド）”を獲得する3ステップ
5.経営者が今すぐ出すべき指示
・現場担当者に確認すべき「AI適応度チェックリスト」
【開催概要】
日時：2026年3月25日（水）15:00～15:30
形式：オンライン開催
参加費：無料
お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2zCwfRBRF0hfSeAeNk6s_i2ZU6mippDlFWO6Zf4tkFA7Now/viewform)