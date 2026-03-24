2026年度版｜AI検索時代に選ばれるための中小企業集客戦略セミナー開催！【開催時間変更｜15:00-15:30】

株式会社BOTANICO

2026年に向け、検索エンジンの構造が大きな転換点を迎えています。

これまで私たちが慣れ親しんできた「キーワードを入力し、上位表示された複数のサイトを比較検討する」という検索行動は、急速に変化しています。

Googleをはじめとする主要検索エンジンは、ユーザーが求める答えをAIが直接提示する「AIモード」へと進化。検索結果の“一覧表示”から、“AIによる推薦表示”へと構造が変わりつつあります。

この変化により、従来のSEO（検索エンジン最適化）だけでは、顧客の目に触れる機会そのものが減少する可能性があります。

今、企業に求められているのはAIという“デジタル秘書”に自社を優先的に推薦してもらうための新戦略──それが GEO（生成エンジン最適化） です。

本セミナーでは、Webマーケティング最前線で起きている「AIモード」の実態を解き明かし、2026年以降も勝ち続けるための具体的な集客戦略を、経営層・決裁者の皆様に向けて体系的に解説いたします。

※ご好評につき、開催時間を【15:00～16:00 → 15:00～15:30開始】へ変更いたしました。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2zCwfRBRF0hfSeAeNk6s_i2ZU6mippDlFWO6Zf4tkFA7Now/viewform)

【こんな企業さまにおすすめ】



・従来のWeb広告やSEOの成果低下を感じている方

・AI時代の集客に危機感はあるが、具体策が見えない方

・競合より一歩先に「AIモード」対策を導入したい企業様

・中長期的に広告依存体質から脱却したい経営層

【本セミナーで学べること】

1.「AIモード」の衝撃

・ユーザーの検索行動はどう変わったのか

・従来型SEOが抱える構造的限界

・GEO（生成エンジン最適化）の正体

2.GEO（生成エンジン最適化）の正体

・「検索順位1位」を目指す時代の終焉

・AIに“指名”される企業になるための設計思想

・AIに嫌われるサイト／好かれるサイト

3.AIに嫌われるサイト／好かれるサイト

・AIが「信頼できる情報源」と判断する評価基準

・専門性・構造化・ブランド一貫性の重要性

4.2026年型・新集客戦略

・広告費依存からの脱却

・AIからの“推奨（レコメンド）”を獲得する3ステップ

5.経営者が今すぐ出すべき指示

・現場担当者に確認すべき「AI適応度チェックリスト」

【開催概要】

日時：2026年3月25日（水）15:00～15:30

形式：オンライン開催

参加費：無料

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2zCwfRBRF0hfSeAeNk6s_i2ZU6mippDlFWO6Zf4tkFA7Now/viewform)