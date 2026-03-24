Jブルークレジットの公募開始！~横須賀みんなの海プロジェクト「海の幸を守る、育む、つなげる」~

横須賀市

全国的な海の課題となっている、藻場が喪失する「磯焼け」の対策として、横須賀市では、漁業協同組合と協力し、長井沖で藻場の造成活動を行っています。

令和7年度、この藻場のCO2吸収量（4.8トン）が、認証機関からJブルークレジット※として認められました。

このクレジットについて、3月23日付で購入申込者の募集を開始しましたので、お知らせいたします。

※山やみどりが二酸化炭素（CO2）を吸収するのと同様に、海中の藻類等もCO2を吸収することから「ブルーカーボン」と呼ばれ、地球温暖化対策として注目されています。Jブルークレジットとは、このブルーカーボンのCO2吸収量を貨幣換算したものです。

Jブルークレジットの公募について

１、公募するクレジットの内容

・CO2 吸収量：4.8t- CO2

２、認証機関（公募実施者）

「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合（JBE）」（国の認可法人）

３、公募（購入）の申し込み

・公募期間：令和8年（2026年）3月23日（月曜日）～令和8年（2026年）5月15日（金曜日）

・購入金額：1口55,000円（税込）

※1口でお渡しできるCO2吸収量は購入者の数によって変動します。購入は先着48口までで、48口に達した時点で、

途中で締め切りとなります。購入証書が発行される予定です。

申し込み方法など詳細は、「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合」HPよりご確認ください。

４、その他

購入していただいた資金は、横須賀市の藻場保全・再生活動などに活用させていただきます

（取組の詳細は、「横須賀市ホームページ（ブルーカーボンの取り組み）」をご確認ください。