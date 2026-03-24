第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、成長戦略「V2030」の達成および当社のVisionである次世代型エンジニアリング商社の実現に向けた取り組みの一環として、2026年4月より、月例給与水準のベースアップを決定いたしました。

あわせて、2026年4月入社予定の大学卒新入社員の初任給を現行の月額234,000円から月額286,000円に引き上げます。

【給与水準の改定（ベースアップ）】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126055/table/53_1_679dbbb03e3d4e06412db6f64c4239de.jpg?v=202603240651 ]

【新卒初任給の改定】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126055/table/53_2_5085f8629d1ab3e473f6ed58f0298426.jpg?v=202603240651 ]

※適用時期：2026年4月入社新入社員より

【本改訂の目的と背景】

当社は、全社員の生活の安定と中長期的なキャリア形成を支援すべく、月例給与の引き上げを柱とした報酬制度改定を実施いたします。

近年の経済環境の変化を踏まえ、毎月の安定的な収入を高めることで、社員一人ひとりが安心して挑戦し続けられる環境づくりを推進します。

今後も当社は、人材への積極的な投資を通じて、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

お問い合わせ先：

総務本部 人事部

担当：青山

TEL:03-6370-8600 E-mail: shuhei.aoyama@djk.co.jp