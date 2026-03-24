札幌オリンピックミュージアム2025年度特別展示会連動企画オリンピアントークショー　―ミラノ・コルティナ2026から未来へ―の開催について

株式会社 札幌振興公社

札幌オリンピックミュージアムでは、現在札幌オリンピックミュージアムで開催している特別展示会の連動企画として、ミラノ・コルティナ2026オリンピックに道産子選手として出場し、スノーボード・ハーフパイプにおいて札幌出身選手として初のメダル獲得を成し遂げた山田琉聖選手、５位入賞を果たした工藤璃星選手、日本代表コーチの村上大輔氏を招いてのトークショーを開催いたします。

選手及びコーチの両目線からミラノ・コルティナ2026大会の振り返りや、競技の魅力などについてお話いただき（予定）、また、サイン抽選会等も予定しておりますので、皆様ぜひお申込みください（先着順となります）。

【イベント概要】

１ 日 時 2026年４月19日（日）10：00～11：10

※企画展示は４月26日（日）まで実施

２ 会 場 札幌オリンピックミュージアム１階 ウィンタースポーツシアター

３ 内 容 （１）トークショー

ミラノ・コルティナ2026オリンピック・スノーボードハーフパイプに出場し

た山田琉聖選手、工藤璃星選手、全日本トップチームチーフコーチの村上大輔

氏によるトークショー

（２）展示品贈呈

本展示会にて期間限定で展示するミラノ・コルティナ2026オリンピックで山

田選手、工藤選手が使用したウェア、ボード等の贈呈

（３）トークショー参加者による質問タイム

（４）参加者集合記念写真撮影、サイン抽選会

４ 参 加 料 無料（高校生以上の方はミュージアム入館券が必要です。）

５ 定 員 40名（先着順、事前申し込み）

６ 申込方法 下記掲載の応募ＵＲＬまたはＱＲコード（Googleフォーム）から４月12日（日）

までにお申し込みください。

※参加希望の方１名につき１フォームの送信をお願いします。

【応募ＵＲＬ】https://forms.gle/zzLdgRrumr8k4M5W8

【応募ＱＲコード】

【お問い合わせ先】

株式会社 札幌振興公社 大倉山ジャンプ競技場 札幌オリンピックミュージアム

TEL 011-631-2000 担当 外山・牧田・山谷