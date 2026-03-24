アニメ「終末ツーリング」Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマット、アクリルジオラマ、アクリルキャラスタンド、マグカップ、ホログラム缶バッジ2個セットなどの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「終末ツーリング」の新商品を受注開始いたしました。

▼Tシャツ

ヨーコ＆アイリ

■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）

Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）

XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）

■素材：綿

▼B2タペストリー

ヨーコ＆アイリ/ヨーコ＆アイリ vol.2

■サイズ：B2サイズ728×515mm

■素材：ポリエステルスエード

■上部のみ紐付き

▼キャラクターラバーマット

ティザービジュアルver.

■サイズ：約600×350×2mm

■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー

▼アクリルジオラマ

ヨーコ＆アイリ

■サイズ：約100×118mm

■素材：アクリル

▼アクリルキャラスタンド

ヨーコ＆アイリ

■サイズ：約94×150mm

■素材：アクリル

▼アクリルキャラスタンド

ヨーコ/アイリ

■サイズ：約74×159mm

■素材：アクリル

▼マグカップ

ヨーコ＆アイリ

■サイズ：H95mm Φ82mm

■素材：陶器（ストーンウェア）

■容量：350ml

▼ホログラム缶バッジ2個セット

ヨーコ＆アイリ

■2個入り1セット

■サイズ：約φ56mm

■素材：スチール合金製、PET等

■ホログラム仕様

▼アクリルキーリング

ヨーコ＆アイリ vol.1/ヨーコ＆アイリ vol.2

■サイズ：約55mm

■素材：アクリル

■キーリング付

▼厚みアクリルスタンド

ヨーコ＆アイリ

■サイズ：約60mm、厚さ8mm

■素材：アクリル

▼厚みアクリルスタンド

ヨーコ/アイリ/ヨーコ 執事ver./アイリ メイドver.

■サイズ：約50mm、厚さ8mm

■素材：アクリル

▼ダイカットステッカー

ヨーコ＆アイリ

■サイズ：約80mm

■素材：塩ビ

■耐水対光仕様

■フルカラー印刷

▼クリアファイル

ヨーコ＆アイリ/ヨーコ＆アイリ vol.2

■サイズ：約220×310mm

■素材：ポリプロピレン

(C)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

■関連リンク

購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130421/252271/list.html

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