「GIFFARD WEST CUP (ジファール ウェスト カップ) 2026」　　 第三回日本国内予選大会開催のお知らせ

株式会社アンフィルターGIFFARD WEST CUP 2026 大会ロゴ

今年で29年目を迎える「GIFFARD WEST CUP（ジファール ウェスト カップ）」が開催されます。フランスの老舗リキュール・メーカー ジファール（Giffard）が主催する本大会は、ドリンククリエイターのための国際カクテル・コンペティションです。

ジファールのリキュールやシロップを使用したオリジナル・カクテルをテーマに、各国の予選を勝ち抜いたトップレベルのバーテンダーがフランスに集結し、“世界一のドリンククリエイター”の称号をかけて技術と創造性を競います。

本リリースでは、2026年大会に向けて第三回目となる日本国内予選大会「ジャパン・ファイナル」の開催をお知らせいたします。

「GIFFARD WEST CUP(ジファール ウェスト カップ)」とは？

前回2024年のジファール ウェスト カップの国際決勝（フランス・アンジェ）に集まった各国のファイナリストたち

141年の歴史を誇る、フランスのリキュール・メーカー【Giffard】が、1997年から2年おきに開催している国際カクテル・コンペティション。世界80か国以上で愛されるジファールの唯一無二の味わいを、現代的なカクテルのクリエーションに生かした作品を競うこの大会は、カクテル・クリエーションの中でも特に「芸術性」にフィーチャーし、ジファールの世界を広める目的だけではなく、ドリンククリエイターのコミュニティーの支援と、バー業界の交流を深めることをミッションに立ち上げられました。

前回 GIFFARD WEST CUP 2024 について

2024年大会には、全世界から1,000名以上が応募し、30カ国で予選が実施されました。

各国予選を勝ち抜いた17カ国・18名のバーテンダーが、フランス・アンジェでのワールド・ファイナルに進出しました。

日本からは峰岸翔弥氏（Bar Adenium／埼玉）が出場し、日本のバーテンダーの高い技術と創造性を世界に示し、高い評価を得ました。

◆三代目日本代表の座をかけて、日本予選大会開催◆

日本は2022年大会より参加国として加わり、今回で3回目の国内予選大会を迎えます。

書類審査を経て選出されたファイナリスト10名は、2026年6月16日（火）に東京で開催予定の「ジャパン・ファイナル」に進出。優勝者は日本代表として、7月にフィリピン・マニラで開催されるアジア太平洋・ファイナルに出場します。同大会で上位4名に選ばれた場合、9月にフランス・アンジェで開催される世界決勝「ワールド ・ファイナル」への出場権が与えられます。

【大会詳細】

https://www.giffard.jp/giffard-west-cup/

2026年大会のテーマ: 「SIP THE MOMENTS」

GIFFARD WEST CUP 2026 キービジュアル

-瞬間を味わい、日の出から月明かりへと続く旅を描く-

今回のテーマは、ドリンククリエイターがゲストと共有する一日の旅路における「記憶」や「瞬間」を、2つのドリンクで表現することです。それぞれの一杯が異なる時間帯やムードを映し出しながらも、味わい、ストーリー、プレゼンテーションを通じてつながり合い、ひとつの体験として完成されることが求められます。

また本大会では、バーとコーヒーのクラフトが交差する、新たなドリンク体験にも焦点を当てています。

審査にあたっては、“ミクソロジーはアート”を掲げるジファールならではの視点で、カクテルを作る技術とクリエイティビティやストーリーテリング、テーマやリキュール、シロップの表現力、カクテル独自の魅力とビジュアルなどで評価されます。

【ジファール ウェスト カップ 2026 大会概要】

1.名称

ジファール ウェスト カップ 2026 日本国内予選大会「ジャパン・ファイナル」

2.応募資格

・応募時、20歳以上であること。

・ホテル、レストラン、もしくはバー等にプロのバーテンダーとして勤務していること。

・日本国内在住であること。

・日本国内予選大会「ジャパン・ファイナル」(6月16日、東京)、「アジア太平洋・ファイナル」（７月中旬、フィリピン）、世界大会「ワールド・ファイナル」(9月末、フランス)まで、すべてのプログラムに参加可能な方。

・パスポート所持し、ビザ取得が必要な場合は各自での責任となります。

3.応募要項

テーマ:「SIP THE MOMENTS CRAFT YOUR JOURNEY FROM SUNRISE TO MOONLIGHT」

・一日の中で移ろう瞬間、ムード、そして飲用シーンを切り取り、つながり合う2つのドリンクを創作すること。

・ゲストが一日を旅する体験を表現すること。

・フレーバー（味わい）、ストーリーテリング（時間帯・コンセプト・物語）、またはプレゼンテーション（見た目や演出）のいずれかにおいて関連性を持たせ、つながりのある2つのドリンク。

・ジファール製品（リキュール、およびシロップ）を30ml以上使ったオリジナル・カクテルであること。

4.エントリー方法

（１）Giffard Japan公式サイト(www.giffard.jp)にアクセス。

（２）GIFFARD WEST CUP特設ページ(https://www.giffard.jp/giffard-west-cup/)内、

応募フォームよりエントリーしてください。

※エントリー必要事項（主な項目抜粋）

-オリジナル・カクテル名

-2つのカクテルレシピの詳細説明

-テーマ表現および2つのドリンクのつながりを示すストーリーテリング（1500文字程度）

-カクテル写真 各1点（合計2点）

5.大会スケジュール

・日本国内予選大会エントリー<応募期間:2026年3月25日(水)～4月30日(木)23時59分>

・書類審査結果発表<2026年5月下旬を予定>⇒最終選考に進むジャパン・ファイナリストを選出。

・日本国内予選大会「ジャパン・ファイナル」<2026年6月16日（火）開催予定(東京)>⇒実技審査により優勝者決定。

※優勝者には日本代表として、７月のアジア太平洋・ファイナル（フィリピン・マニラ）への出場権を与えられます。

・アジア太平洋予選大会「アジア太平洋・ファイナル」<2026年7月12日（日）～７月15日（水）開催予定(フィリピン・マニラ)>⇒実技審査により上位４位を決定。

※上位４名には世界決勝大会「ワールド・ファイナル2026」への参加資格を授与。

・世界決勝大会「ワールド・ファイナル2026」<フランスにて2026年9月末開催予定>⇒各国代表のファイナリストの中から優勝者を決定。

※優勝者には、南米の本格的なコーヒーテロワールを体験できるプレミアムジャーニー（往復航空券+宿泊券）が贈られます。

6.その他

・大会参加費:無料

7.主催

ジファール ウェスト カップ 2026 主催: Giffard(https://www.giffard.com/) （Giffard et Compagnie）

ジャパン・ファイナル 2026 主催:

株式会社コートーコーポレーション(https://www.kotobiz.com/) / 小川珈琲株式会社(https://www.oc-ogawa.co.jp/) / 株式会社アンフィルター(https://www.unfilter.jp/)

エントリーに向けた試飲会も各地で開催

国内で取り扱うすべてのジファール製品（リキュール＆シロップ）をお試しいただける

テイスティングセッション「ジファール フレーバー・エクスペリエンス」を開催します



2026年の新商品を含め、

・シロップ 48種類

・リキュール 24種類

を自由にテイスティングいただけます。



（大阪会場）

日時：3月26日（木）

13:00～17:00（入退場自由）

◆タイムテーブル

第1部：13:00～15:00 (ジファール ウェスト カップ概要説明：13:30～14:00)

第2部：15:00～17:00 (ジファール ウェスト カップ概要説明：15:30～16:00)

会場：キャプション by Hyatt なんば 大阪 1階 カフェ＆バー「トークショップ」

（大阪府大阪市中央区日本橋２丁目７－５）

参加費：無料

来場者特典：お好きなフレーバーサンプル3種プレゼント

事前申込特典：GIFFARD 350ml （1本）プレゼント

＊事前ご登録はPeatix(https://peatix.com/event/4872957)

（東京会場）

日時：4月6日（月）

13:00～17:00（入退場自由）

会場：小川珈琲株式会社 東京オフィス トレーニングルーム

（東京都渋谷区渋谷3-16-1 不二ビルディング渋谷 6F（トレーニングルーム））

◆タイムテーブル

第1部：13:00~14:00

第2部：14:00~15:00

第3部：15:00~16:00

第4部：16:00~17:00

参加費：無料

定員：各回20名

来場者特典：ジファール シロップを１本プレゼント

（ラベンダー、ローズ、カシス、アニス の中からお選びいただけます）

＊事前ご登録はGoogleフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPkwVZUYrxMN9pCSAQnFSiioyqnCF-eyRuIB2fqRozkKB4Iw/viewform)

＊各回とも定員に達し次第、受付を終了いたします。

（名古屋会場）

日時：4月7日（火）

13:00～16:00（入退場自由）

※14時から約30分、ジファール ウェスト カップについての説明がございます

会場：Angel bar（愛知県名古屋市中区錦３丁目１３－１デリシアムマドーロビル Ｂ１Ｆ）

参加費：無料

＊事前ご登録はコートーコーポレーションLINE公式アカウント(https://liff.line.me/1656738148-Ql6n5w1E/landing?follow=%40598hlqmc&lp=w81mNR&liff_id=1656738148-Ql6n5w1E)

（金沢会場）

日時：4月9日（木）

14:00～16:00（入退場自由）

会場：Dining bar JIM HALL（石川県金沢市片町1-5-15 セキビル3F）

参加費：無料

＊事前ご登録はコートーコーポレーションLINE公式アカウント(https://liff.line.me/1656738148-Ql6n5w1E/landing?follow=%40598hlqmc&lp=V8LGvf&liff_id=1656738148-Ql6n5w1E)

株式会社アンフィルター

アンフィルターは酒類メーカーの事業開発に特化した専門企業。パートナー企業の成長戦略を具体化し、販路拡大、マーケティング、商品やプロモーションの開発などを包括的に手掛け、実行部隊としてビジネスの底上げをサポートいたします。