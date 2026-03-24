TVアニメ『公女殿下の家庭教師』B2タペストリー、キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンド、缶バッジ2個セットの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『公女殿下の家庭教師』の新商品を受注開始いたしました。
▼B2タペストリー
ティナ&ステラ
■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き
▼キャラクターラバーマット
ティナ&ステラ
■サイズ：約600×350×2mm
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
▼アクリルキャラスタンド
ティナ&ステラ/リディヤ 水着ver.
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
▼缶バッジ2個セット
ティナ&エリー
■2個入り1セット
■サイズ：約φ56mm
■素材：スチール合金製、PET等
(C)2025 七野りく・cura/KADOKAWA/「公女殿下の家庭教師」製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
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