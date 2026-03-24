TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」Tシャツ、アクリルキャラスタンド、マグカップ、プリズムビジュアルコレクションの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」の新商品を受注開始いたしました。
▼Tシャツ
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼アクリルキャラスタンド
キービジュアル/ザイロ・フォルバーツ 勤労感謝の日ver./テオリッタ ハロウィンver./パトーシェ・キヴィア ハロウィンver.
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
▼マグカップ
■サイズ：H95mm Φ82mm
■素材：陶器（ストーンウェア）
■容量：350ml
▼プリズムビジュアルコレクション 全10種
■ブラインド仕様
■サイズ：約70×130mm
■両面デザイン
■素材：ホログラムPET
(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
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