山口 貴大（ライオン兄さん）、逗子市久木中学校3年生向け金融講義を実施

株式会社バイアンドホールド

金融・起業スクール「Financial Free College」を運営する株式会社バイアンドホールド（本社：神奈川県逗子市、代表取締役：山口 貴大）は、“ライオン兄さん”として知られる代表取締役の山口が2026年3月4日（水）、逗子市立久木中学校（神奈川県逗子市、校長：河原林 薫、以下 久木中学校）にて金融教育に関する講演会をボランティアで実施したことをお知らせいたします。

■講義の概要

講義の冒頭、逗子市市長・桐ケ谷覚氏（写真右）より、山口が逗子市の高額納税事業者であることや金融系YouTuberとして活動していることをご紹介いただきました。

市内の小中学校における講義は、2026年に入って4回目となります。今回は中学3年生約160名が対象となり、大人数のため体育館で実施しました。

講義の序盤、実際の資産運用のノウハウ（お金のIQ）の話に入る前に、お金に対する感情面（お金のEQ）のお話をしました。

江戸時代の身分制度の名残により「お金を稼ぐことは悪いこと」「お金持ちは悪いことしている」というネガティブなイメージを持っている人は少なくありません。しかし、実際にはお金持ちであるかにかかわらず、善良な人もそうでない人もいて、お金よりもその人の人格のほうが重要であることを伝えました。

また、お金の稼ぎ方は「人に与える」（価値提供）方法と「人から奪う」（搾取）方法の2種類があることも伝え、お金を稼ぐこと自体が悪いのではなく、良くない稼ぎ方があるというお話をしました。本来は前者の「世の中への価値提供=お客様への問題解決」こそがビジネスであり、誰かに貢献するからこそお金がもらえるのです。

これらを伝えていくなかで、生徒達のお金に対する印象が肯定的なものへと変わっていく実感がありました。実際、初めは「お金に対してネガティブなイメージがある」と手を挙げていた生徒からも「講義を聞いてポジティブなイメージに変わりました！」と反応がありました。

続いて資産運用の話に移り「なぜ投資をする必要性があるのか？」をお伝えするため、現代日本で起きているインフレについて解説しました。

現在の日本のインフレ率では、20年後に現金の価値は約半分まで目減りすると推定されています。そのため今後資産を増やしていくためには、お金の形を変え、分散して保有する必要があります。

株式、債券、不動産、ゴールド、暗号資産に加えて、子供達に馴染みのある「遊戯王カードやポケモンカード」もお金と同等の価値があることをお話ししました。

さらに、株式投資は経済成長の恩恵を受けられる“攻めの投資”であり、NISAを始めとしたインデックス投資では100円から投資ができることを解説。資産運用を成功させるコツは「長期・つみたて・分散」であり、少額でも早く始めて長期で運用して複利を効かせることの重要性を伝えました。

講義の終盤には、2027年1月に開始予定の「こどもNISA」に触れ、中学生の皆さんも投資の練習ができることをお伝えしています。

■山口 貴大（ライオン兄さん）のコメント

1～2月に行った3校での講義に続いて、今回も生徒の皆さんに前向きな姿勢で参加いただき、令和時代に必要な金融リテラシーについてかなり実践的な内容をお話しできました。

若いうちからの資産運用の意義について伝えたものの、子ども達が投資をしたくても、親に反対されるケースがあると思います。そのため、金融リテラシーの教育は親子で学ぶ必要性があると考えております。

教育委員会の計らいもあり、次に予定している小学校での講演会は、保護者の方も一緒に受講いただく運びとなりそうです。今後も市内の金融教育のボランティアにより、多くの方に良い影響を与えることができれば幸いです。

■久木中学校について

1948年に「横須賀市立逗子第2中学校」として逗子中学校より分離・独立するかたちで発足（1950年に現在の校名となる）。学校のすぐ隣には池子の森自然公園があるほか、学区は逗子市街から小坪地区まで広く自然豊かな環境に恵まれ、豊かな情操を養う教育を実践している。

学校名：逗子市立久木中学校

所在地：神奈川県逗子市久木7-2-1

校 長：河原林 薫

HP ：https://www.city-zushi.ed.jp/j-hisagi/index.html

■山口 貴大（ライオン兄さん）プロフィール

金融教育の「Financial Free College」代表。ネット関連会社などに会社員として8年間勤務後、サービス業関連会社を起業。2018年に事業を売却。その後、米国株を中心とした運用により経済的自由を獲得する。代表を務めるマネースクールは、「投資家が推奨するお金のスクール」、「未経験から学べるお金のスクール」、「結果が見込めるお金のスクール」の3冠を取得。（JMRO 日本マーケティングリサーチ機構調べ）2021年10月4日に「1時間で TikTok に投稿された同じ文章を言う人のビデオの最多数」で世界記録としてギネス認定。

現在は、KADOKAWAセミナーでも認定講師として、「投資」「経済」「貯蓄」のジャンルを担当。さらに、日本人の金融リテラシーを高めるために「ライオン兄さん」名義で、資産運用ノウハウやお金にまつわる旬な情報をSNSで発信している。

2022年2月に初著書となる『年収300万円FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」』を出版。1年6カ月で出版部数10万部を突破。

https://www.amazon.co.jp/dp/4046054069/ref=cm_sw_r_

2023年11月9日には2冊目の著書『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』を出版。予約受け付け中のAmazonでは本総合1位を獲得（2023年9月19日）。 発売3カ月で10万部を突破した。

https://amzn.asia/d/11eWptZ

2025年6月18日には3冊目の著書として『S&P500・オルカン完全攻略！月10万円を永久にもらえる配当マシンの作り方』を出版。初版部数は2万部。新NISA制度の非課税枠を活用した「月10万円の配当マシン」の作り方のほか、個別株や債券、ゴールド、ビットコインといった多様な投資対象についても網羅し、読者の年代や運用スタイルに応じた資産形成をサポートする内容となっている。

https://amzn.asia/d/7FYAdyM

■会社概要

会社名：株式会社バイアンドホールド

所在地：神奈川県逗子市桜山8-1-3 グレイス桜山 201

代表者：代表取締役 山口 貴大

設 立：2021年5月

事業内容：金融・起業のスクール「Financial Free College」の運営他

Email：info@financial-free-college.jp

HP ：https://financial-free-college.jp/

ライオン兄さんメディア実績ページ：https://financial-free-college.jp/media/

株式会社バイアンドホールドのプレスリリース一覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/85891