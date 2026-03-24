みちのくコカ・コーラボトリング、青森県民生活協同組合との共同企画「地域貢献プロジェクト」の売り上げの一部を赤い羽根共同募金へ寄付

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（本社: 岩手県盛岡市、代表取締役社長: 谷村 広和、以下「当社」）は、青森県民生活協同組合（本部: 青森県青森市、理事長: 工藤 勝保）との共同企画「地域貢献プロジェクト」を実施し、社会福祉法人青森県共同募金会（所在地: 青森県青森市、会長: 元木 篤子）への寄付金贈呈式を3月23日（月）に開催いたしました。

このプロジェクトは、青森県内の地域福祉推進に役立てることを目的に、2025年10月1日（水）～ 12月31日（水）の3ヵ月間、青森県民生協全12店舗において「コカ・コーラ社対象商品」を購入いただくと1本につき2円が赤い羽根共同募金に寄付されるもので、期間中に売り上げた本数は147,085本、寄付金額は294,170円となりました。なお、このプロジェクトは2018年から実施しており、今回を含めた寄付金の合計は1,174,620円となりました。

■ 「地域貢献プロジェクト」キャンペーン概要

【実施期間】 2025年10月1日（水）～ 12月31日（水）

【実施店舗】 青森県民生協 12店舗

【活用用途】 青森県内における高齢者、障がい者、子どもたちなどへの福祉活動など

■寄付金贈呈式概要

【日時】 2026年3月23日（月） 11:00～11:30

【場所】 青森県民生協本部

【出席者】 青森県共同募金会: 会長 元木 篤子 様、常務理事 玉川 孝一 様、青森県民生活協同組合: 理事長 根城 伸悦 様、専務理事 嶋田 順一 様、当社: 本社営業部長 佐藤 茂正、本社営業部 チームリーダー 芦田 潤也

贈呈式では、本社営業部長 佐藤 茂正から青森共同募金会 会長 元木 篤子 様 様へ目録を贈呈いたしました。当社は今後もこうした取り組みを通じ、一人ひとりが健康で心豊かなライフスタイルを創造できるよう、より良い地域社会づくりに貢献してまいります。



青森県民生活協同組合 理事長 根城 伸悦 様 コメント

「昨年まではコープ商品のみの取り組みで行っておりましたが、今回は地元食品メーカー5社のおすすめ商品50品を含めるなど4つの企画を実施いたしました。その結果、100万円を越える寄附金が集まったということで、賛同いただいた組合員の方々のご協力に感謝いたします。世界情勢の悪化により、さらなる物価高がそのような影響を及ぼすのか心配されるところではありますので、必要な支援が届くように今回の寄附金もお役立ていただければと思います。」

当社 本社営業部 佐藤 茂正 コメント

「このプロジェクトも８年目を迎えましたが、ありがたいことに寄付金額は年々増加しており、青森県民生活協同組合様、当社製品をご購入いただいた消費者の皆さまに御礼申し上げます。弊社は、北東北を事業エリアとする地元企業として、日ごろから『地域密着』を掲げるとともに、グローバルに事業を展開するコカ・コーラシステムの一員として、多様性を尊重し、誰もが自分らしく生きられる共生社会の実現を目指しております。今後も、青森県の地域課題の解決に向けて、パートナーの皆さまと連携した取り組みをさせていただければと思います。」

青森県共同募金会 会長 元木 篤子 様 コメント

「地域共生社会の実現が求められている中、地域の方々に身近なコープ商品やコカ・コーラ社飲料を通じて協力を呼び掛ける意味深い取り組みであり、助け合いの気持ちを育むことや、多額のご寄附に繋げていただいていることに、ありがたく感じております。今回いただいた寄附金につきまして、令和8年度に実施する助成事業の原資として、青森県内の地域福祉増進・推進のために大切に役立たせていただきます。」

みちのくコカ・コーラボトリングについて

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、青森県・岩手県・秋田県を事業エリアとしてコカ・コーラ社製品を製造・販売しております。ライフスタイルをより充実させる清涼飲料をお届けするだけでなく、生活に密着したさまざまなビジネスを展開し、地域のみなさまの"前向き"で"ハッピー"なライフスタイルに寄り添う企業を目指しております。コカ・コーラシステムの一員でありながら、北東北を拠点に事業を展開する地元企業としての責任を果たし、前向きな変化と社会的価値を生み出しながら、持続的に地域社会の発展に貢献するための取り組みを行っております。