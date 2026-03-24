【ヴィノテラス】ソムリエ・ワインエキスパート全国オープン〈中間模擬試験〉開催決定

ワインエナジー株式会社

ソムリエ・ワインエキスパート試験対策「中間模擬試験」の開催が決定いたしました。

■5月は折り返し地点としてとても重要な時期

試験まであと2ヶ月。5月にしっかりと旧世界の勉強を仕上げることが大切です。

試験対策の折り返し地点における模擬試験を通じ、ご自身の勉強状況を確認し、講師の解説や質問を通じて理解度を上げていきましょう。





■どなたでも参加可能！ソムリエ・ワインエキスパート試験をこれから受ける方はもちろん、すでに資格をお持ちの方もご受験できます。試験範囲は毎年変わりますので、情報のアップデート、実力を維持される上でも、是非ご利用ください。また、ソムリエ、ワインエキスパートエクセレンスをご受験される方もご自身の勉強状況が確認できます。■模擬試験の後は梁講師が３時間徹底解説！当日ご都合が悪く、後日受講したい方もOK！お好きなタイミングで試験を受けられるので安心です。

解説の様子は後日、録画動画を配信します！

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/live-20260523?utm_source=pr-times&utm_campaign=live-20260523&utm_medium=banner&utm_content=0

■開催情報

開催日時：2026年5月23日（土）

12：30～13：40（模擬試験）

13：50～17：40（模擬試験 解説・質疑応答）

※オンライン（Zoom）にて開催

▼詳しくはこちらから▼

https://vnts.shop/lpc/live-20260523

■講師紹介

梁 世柱 Seju Yang

La Mer Inc.CEO

SommeTimes 編集長

1983年大阪生まれ。

2003年、19歳の時に音楽留学の為ボストンに移住。

その後NYに移り、様々なレストランにてソムリエとして研鑽を積む。

2011年starchefs.comよりRising Star NYC Sommelier Award受賞。

2012年Zagat SurveyよりZagat 30 under 30 NYC Sommelier Award受賞。

同年、Wine Enthusiast紙より、America’s 100 Best Wine Restaurant Award受賞。

世界最大のソムリエ激戦地での連続受賞は日本出身のソムリエとして唯一の快挙となった。

2012年に日本帰国後は、ミシュランガイド三ッ星店も含め、都内のレストランでシェフ・ソムリエを歴任。

2017年、オーストラリアにて開催されたSomms of the Worldに、World’s 50 Best Sommeliersの一員として招聘。

2018年、La Mer Inc.設立。代表取締役社長兼CEOに就任。

ワインジャーナリストとしてワイン専門誌に多数寄稿。

2020年、自身をメインライターとしたオンラインワインメディア

SommeTimesを発足。

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