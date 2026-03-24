【スカパー! ご契約者様 50組100名をご招待】KBS World開局20周年記念スペシャルイベント「推しが行く！まもなく House Party」4月24日（金）開催決定！

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 米倉英一、以下「スカパー! 」）は、韓流専門チャンネル「KBS World」が開局20周年を記念し、2026年4月24日（金）に第一生命ホールにて開催するスペシャルイベント「推しが行く！まもなく House Party」に協賛いたします。

本イベントは、韓流ジャンルを応援してくださる皆さまへ感謝を込めたプレミアムな施策です。スカパー! は、ご契約者様の中から抽選で50組100名様を本イベントに無料でご招待。さらに、半年以上スカパー! をご継続いただいているプレミアムなファンの方には、出演者の直筆サイン入りグッズが当たるダブルチャンスもご用意し、スカパー! ならではの特別な体験をお届けします。

■イベント概要：人気アーティストと過ごす、一夜限りの“House Party”

KBS Worldの開局20周年というアニバーサリーイヤーを彩るのは、レジェンドグループKARAのメンバーでありソロでも多才な魅力を放つホ・ヨンジと、今最も勢いのあるボーイズグループn.SSign。

MCにはKBS Worldに番組出演の女性芸人イ・ウンジ（吉本興業）を迎え、まるでお家に遊びに来た

ようなアットホームな雰囲気の中で、ライブやトークをたっぷりお届けします。



【開催概要】

・タイトル ：KBS World開局20周年記念スペシャルイベント

「推しが行く！まもなく House Party」

・開催日時 ：2026年4月24日(金) 開場17:30 ／ 開演18:30

・会場 ：第一生命ホール

東京都中央区晴海1丁目8番地9号（晴海トリトンスクエア内）

https://www.dai-ichi-seimei-hall.jp/

・出演者 ：ホ・ヨンジ(KARA) 、n.SSign

・MC ：イ・ウンジ（吉本興業）

・注意事項 ：小学生未満参加不可

■キャンペーン（ワクワクプレゼント）募集概要

スカパー! で対象チャンネル・パックをご契約中の方を対象に、本イベントへの招待・プレゼントキャンペーンを実施いたします。

・ご招待内容：2名様 × 50組（計100名様）をイベントへ無料ご招待

さらにイベントご当選者の中から10名様に、出演者サイン入りグッズをプレゼント

長期でKBS Worldをご契約されている方は当選率UP！

・応募期間 ：2026年3月24日（火）18:00～ 4月5日（日）23:59

・対象者 ：「KBS World 韓流専門チャンネル」

または同チャンネルを含むセットパックをご契約中の方

・応募URL ：https://wakupre.skyperfectv.co.jp/presents/W901032

■n.SSign関連番組も続々放送！

KBS Worldでは、5月に本イベントの放送のほか、n.SSign関連番組を続々放送いたします。

(C)2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved.[表: https://prtimes.jp/data/corp/158612/table/87_1_e0ec0c8b5cf55b3044f156705a19a19c.jpg?v=202603240651 ]

■出演者プロフィール

【ホ・ヨンジ（KARA）】

2014年にKARAのメンバーとして加入。

グループ活動のみならず、俳優、タレントとしてマルチに活躍。

明るく天真爛漫なキャラクターで世代を問わず愛されている。



【n.SSign（エンサイン）】

韓国のオーディション番組『青春スター』から誕生したグローバルボーイズグループ。

圧倒的なパフォーマンス力と親しみやすいキャラクターで、日本でも急速に支持を広げている。

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴

者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に

変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴できます。

スカパー! は2026年10月1日に30周年を迎えます。

これからもユーザーの“本気の好き”に、どこまでも深く寄り添い、視聴に留まらない「！」な体験をもっと広げてまいります。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。

宇宙事業では、アジア最多17機の静止軌道衛星を保有・運用し、放送や移動体向け通信、衛星データを活用したスペースインテリジェンス事業や「Universal NTN (Non-Terrestrial Network)」など様々なビジネスを展開しています。

メディア事業では、「スカパー! 」などの放送・配信事業、光回線を経由した再送信サービスを提供する光アライアンス事業などを展開しています。また、Web3関連、グローバルIP事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っております。