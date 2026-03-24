『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』ギルドメンバーとボスに挑む第16回「ギルド団結武闘祭」開催！期間限定のお得なガチャ3種も登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日3月24日（火）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいイベントが開催されたことをお知らせいたします。

■第16回「ギルド団結武闘祭」開催！

物理有利の十字3部位のマルチターゲットを持つ風属性のボスに挑戦し、ギルドメンバーと力を合わせて豪華報酬を獲得するイベント「ギルド団結武闘祭」が開催！

今回のイベントより、『セレクトガチャチケット』が獲得できる個人ベストスコア報酬を追加！

チケットを獲得して、『推し』を仲間にお迎えください。

イベント報酬には、「累計獲得スコア報酬」、「デイリースコア報酬」、「ギルドスコア報酬」、「ギルド交換所報酬」、「ランキング報酬」、「ベストスコア報酬」の豪華6種類をご用意しております。ぜひ上位ランキングを目指してご参加ください！

また、武器ガチャに「魔幻邪盾・狂炎」「天翔之炎銃」の2種が追加！

イベント報酬で獲得できる炎属性限定武器ガチャチケットでも入手可能ですので、ぜひイベントに挑戦してみてください。

【開催期間】3月24日（火）メンテナンス終了後～3月30日（月）23：59まで

■期間限定のお得なガチャ3種登場！

天使・悪魔シリーズの魂友が限定復刻で登場！ ピックアップ対象を1人選択でき、選択したキャラクターがピックアップ対象として排出されます。

また、プラチナガチャの排出対象に加わる魂友「パトロッシ」「ジョウイチ」そして神器「甘愛聖剣エクスカリバー」が特別ピックアップされた「ヴェストリアフェスティバルガチャ」が登場！

さらに、最終STEPの10連でLv80まで強化済みの未所持SSR1体が確定で手に入る「ギルド団結武闘祭応援 炎属性即戦力未所持SSR確定STEPUPガチャ」も登場！

いずれも期間限定のお得なこの機会をお見逃しなく。

■期間限定のお得なパック販売開始！

1回購入限定でお得な原神石が入手できる「ギルド団結武闘祭スペシャルパック」2種、また、キャラクターの育成に合わせた「ギルド団結武闘祭応援パック」4種が登場！ 期間限定販売のお得な機会をお見逃しなく！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

(C)2022 EXNOA LLC

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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

https://x.com/CraveSaga

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga