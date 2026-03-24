産学官連携で交通安全を社会実装「チャリンコポスターコンテスト2025」表彰式を開催

大阪芸術大学

大阪芸術大学短期大学部（所在地：兵庫県伊丹市／学長：塚本 英邦）はKiss FM KOBE と共同で、兵庫県および兵庫県警察の後援のもと、高校生を対象とした「チャリンコポスター デザインコンテスト2025」の表彰式を2026年3月7日に開催しました。通算9回目を迎える本事業は、高校生の柔軟なアイデアを実際の交通安全啓蒙に活用する産学官連携の社会実装プロジェクトとして展開しています。

■ 開催の背景：ステッカーからポスターへ、より広がる「安全のメッセージ」

本コンテストは、Kiss FM KOBE で放送中のラジオ番組「大阪芸短presents ハイスクールノオト」の企画の一環としてスタート。自転車の交通安全啓蒙を目的に今年で通算9回目を迎え、「人にも環境にもやさしい自転車を、高校生をはじめ兵庫県民が安全に利用してもらいたい」といった想いから、交通安全を啓蒙する“チャリンコポスター”のデザインを兵庫県内の高校に通う高校生を対象に募集しました。

今年度の第9回からは、成果物がより多くの県民に触れられることを考慮し、ステッカーからA3ポスター形式へと表現領域を拡大。制作のハードルが上がった中でも、兵庫県内の13校から100点の応募が寄せられました。

■兵庫県警の公式SNSでも活用

本プロジェクトは単なるアイデアコンテストに留まらず、実社会での交通安全対策と直結している点が大きな特徴です。本学の募集要項において、デザイン表現の内容は兵庫県警察が公開している『自転車ルールハンドブック（中学生以上用）』の内容に基づいていることが必須条件として設定されています。

さらに、受賞作品は実際に兵庫県警察本部交通企画課の公式SNSを通じて、自転車の飲酒運転防止などの啓蒙活動に活用されており、高校生の視点を取り入れた効果的な情報発信を実現しています。

■受賞作品および受賞者

大阪芸大短大部学長賞

専門学校アートカレッジ神戸 竹原那夏さん

兵庫県知事賞

兵庫県立豊岡総合高等学校 松田瑠星さん

兵庫県警察本部長賞

兵庫県立明石南高等学校 梶本唯奈さん

デザイン美術学科長賞

兵庫県立北須磨高等学校 河内優希さん

Kiss FM KOBE 賞

兵庫県立尼崎稲園高等学校 河原楓太さん

特別賞

兵庫県立北須磨高等学校 田村真唯さん

特別賞

兵庫県立姫路工業高等学校 荒井風奏さん

■「チャリンコポスター デザインコンテスト2025 表彰式」開催概要

タイトル ：「チャリンコポスター デザインコンテスト2025 表彰式」

日時 ：2026年3月7日（土）

会場 ：大阪芸術大学短期大学部

主催 ：大阪芸術大学短期大学部・Kiss FM KOBE

後援 ：兵庫県・兵庫県警察

協力 ：株式会社あさひ 資生堂 オージーケーカブト