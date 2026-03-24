『刀剣乱舞ONLINE』「鍛刀」機能がリニューアル！入手できる刀剣男士が31振り追加！「御伴散歩」アップデートで「着せ替え」機能実装！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、同社が開発・運営、株式会社ニトロプラスが世界観・シナリオ・キャラクターデザインを担当している、刀剣育成シミュレーション『刀剣乱舞ONLINE』にて、2026年3月24日（火）に「鍛刀」や「御伴散歩」のアップデートを実施したことをお知らせします。

■「鍛刀」機能リニューアル！入手できる刀剣男士が31振り追加！

2026年3月24日（火）のメンテナンス後より鍛錬所で入手可能な刀剣男士を「31振り」追加しました。

同時に、対象の刀種が入手しやすい資源投入数を公開いたします。

鍛刀でお気に入りの刀剣男士を入手しましょう！

また過去合戦場の通常のマスやボスマス、検非違使で戦闘に勝利した際、まれに入手できる刀剣男士を変更いたしました。

■「鍛刀支援パック」「出陣支援パック」「御札セット」販売！

鍛刀や出陣を支援する「鍛刀支援パック」「出陣支援パック」「御札セット」を万屋にて販売いたします。

この機会に是非ご利用ください。

＜販売期間＞ 2026年3月24日（火）メンテナンス後 ～ 2026年4月21日（火）12:59まで

■リニューアル記念ログインプレゼント！

リニューアルを記念して「鍛刀・出陣 応援ログインプレゼント」を実施しております。期間中、ゲームにログインし「本丸」にアクセスすると便利道具がもらえます。

＜配付期間＞ 2026年3月24日（火）メンテナンス後 ～ 2026年4月21日（火）12:59まで

■「御伴散歩」アップデート！「着せ替え」が実装！

2026年3月24日（火）のメンテナンスにて、スマホアプリ版のみでご利用いただける「御伴散歩」機能のアップデートを実施し、「着せ替え」機能を実装いたしました。近侍を「極の姿」や「さくら装備」に着せ替えることができます。

なお「さくら装備」は「着せ替え」画面で販売中です。購入いただくと「御伴撮影」で使用できる「さくら装備スタンプ」がおまけでついてきます。

■審神者レベルの上限解放！

2026年3月24日（火）のメンテナンス後より、審神者レベルの上限を「Lv.400」から「Lv.410」へ変更いたしました。さらに遠征時間と演練の獲得経験値を調整いたしました。

また2026年4月1日（水）5:00に、月課任務のリニューアルを実施予定です。

■「本丸刀剣保存会」引換対象の刀剣男士が追加！

月額サービス「本丸刀剣保存会」の刀剣男士所持上限が「50」拡張されました。また引換所（保存会）に引換対象の刀剣男士が6振り追加されました。

※各種詳細は『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内のお知らせや公式Xの情報をご確認ください。

※今後、変更が生じた場合は、公式Xなどでお知らせいたします。

▼『刀剣乱舞ONLINE』とは？

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた「刀剣男士(とうけんだんし)」。あなたは彼らを率いる「審神者(さにわ)」となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊を結成！ 様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。

累計ユーザー数1,400万突破！

▼概要

タイトル：『刀剣乱舞ONLINE』

ジャンル：刀剣育成シミュレーション

公式サイト：https://www.toukenranbu.jp/

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

▼公式Xアカウント

刀剣乱舞ONLINE【運営】（@TOUKEN_STAFF）https://x.com/TOUKEN_STAFF

刀剣乱舞-本丸通信-【公式】（@tkrb_ht）https://x.com/tkrb_ht

▼LINE公式アカウント

刀剣乱舞ONLINE【公式】https://lin.ee/1Msu7fb

▼『刀剣乱舞ONLINE』の登録/ダウンロードはこちら

【PCブラウザ版】http://games.dmm.com/detail/tohken/

【App Store版】https://itunes.apple.com/jp/app/id1044505314?mt=8

【Google Play版】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.touken

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