【ＢＳ日テレ】鹿児島名物黒豚を味わう！歌舞伎役者‘尾上右近‘登場！

株式会社ＢＳ日本

3月24日（火）、3月31日（火）よる9時54分から放送の「多幸飲み紀行」は、歌舞伎役者の‘尾上右近‘をゲストに迎え、鹿児島県天文館にある、郷土居食屋「くろ屋 離れ」へ。鹿児島名物黒豚の‘しゃぶしゃぶ‘や、地元の藁で豪快に燻す藁焼き料理の数々など、鹿児島料理を楽しめるお店。

■3月24日（火）放送回

‘おぎやはぎのメガネびいき（TBSラジオ）‘のリスナーという尾上。「ラジオを聞いているってだけで、上から行ける」という矢作に「全然来てください！めちゃくちゃうれしいです！」と答える。早速タコハイで乾杯すると、注文した‘藁焼き豪快盛合わせ‘が到着。「美味しい！」と二人そろって舌鼓を打つ。話題は映画‘国宝‘に。「良くやってくれた！感謝です！」と尾上が話すと、矢作が「歌舞伎を見るお客さんも増えたの？」と尋ねる。「めちゃくちゃ増えたと思う。『今こそ！』と思っています。ハードルを下げていくのも僕らの世代の使命です。」と真剣に答えた。番組恒例の多幸話（幸せ話）では尾上の近所のお巡りさんとの心温まるエピソードが披露され、ほっこりした空気で番組は幕を閉じた。

■3月31日（火）放送回

早速注文した‘黒豚の軟骨煮‘が到着。「全然骨を感じない！軟しか感じない！」と尾上が言うと「骨って煮込んだらこんなになるの？なんだコイツ」と矢作がダジャレを披露。尾上も負けず「コツコツと煮込んでるんじゃないですか？」と食らいつく。「食いついてくるんじゃないよ？」と矢作も笑う。話題は‘歌舞伎とドラマでの演じ方の違い‘に。「（歌舞伎は）型がすごいある。絵を描くというより、塗り絵に近いんです。最初に（ドラマに）出させてもらった時なんか、漫才みたいに隣にピタッと立って状態で覚えたセリフを喋ることしかできない。毎日泣きそうでした」と話すと「最初は素人なんだね。歌舞伎をやっていたのに。」と矢作も驚く。

番組最後に隣のお客さんの多幸話（幸せ話）を聞いて番組はエンディングを迎えた。

［放送日時］ 毎週火曜よる9時54分放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ おぎやはぎ・矢作兼 ゲスト：尾上右近

［クレジット］(C)ＢＳ日テレ

［HP］サントリー タコハイ presents 全国こだわり酒場 多幸飲み紀行｜ＢＳ日テレ

［提供］ほのかな柑橘の風味とさわやかな飲み口の"味わいプレーンサワー"として酒場で愛される、サントリー「こだわり酒場のタコハイ」。