平成期住宅再生プロジェクト始動｜第1弾 雨漏り カビ 老朽化が進む現場を公開

株式会社富士天嘉

富士天嘉はこのたび 旧会館再生プロジェクトを正式に始動し あわせて現場記録映像の第1弾を公開いたしました

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsXi-ga4kDY ]

現地の空気感や建物の傷み これからどう向き合っていくのかは YouTubeの記録映像でご覧いただけます ぜひあわせてご視聴ください

本プロジェクトでは 平成期に建てられ 長年使われていなかった旧会館を対象に 雨漏り カビ 設備の老朽化など 現場の実情を確認しながら 調査と今後の改修計画を進めてまいります

今回の映像では プロジェクト開始時点のありのままの現場を記録として公開しております 富士天嘉は今後も 改修の進捗を継続して発信してまいります

【会社概要】

会社名： 株式会社富士天嘉

所在地： 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワーラ・トゥール新宿 410

代表者： 代表取締役 森田 翔

設立： 平成27年10月1日

事業内容： モジュール型建築の企画・設計・製造・施工・運営

公式サイト： https://fujitennka.jp/

商品サイト：https://www.neoq.jp/