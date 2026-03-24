【Vリーグ東地区王者】北海道イエロースターズ、怒涛の10連勝でレギュラーシーズン閉幕！

株式会社北海道イエロースターズ

男子プロバレーボールチーム「北海道イエロースターズ」（運営：株式会社北海道イエロースターズ、本社：北海道札幌市、代表取締役：澤野 佑介）は、2025-26シーズンのレギュラーシーズン全日程を終了いたしました。

最終盤を10連勝という完璧な形で締めくくり、通算成績25勝3敗（東地区首位）でレギュラーシーズンを完走。4月11日（土）より開幕するV.LEAGUE MEN プレーオフへの進出も決定しております。準決勝・決勝はホームである「北ガスアリーナ札幌46」にて開催され、地元の声援を背にV.LEAGUE総合優勝を目指します。

■ 10連勝で締めくくったレギュラーシーズン。通算25勝3敗の快進撃

今シーズンの北海道イエロースターズは、開幕から安定した戦いを続け、終盤戦においても一度も勢いを落とすことなく10連勝を記録。最終的に25勝3敗という成績で東地区優勝を果たしました。地元・札幌のホームゲームでの熱いご声援が、チームを地区王者の座へと押し上げる大きな原動力となりました。

チームを代表し、キャプテンの郡 浩也選手がファンの皆様へ挨拶

■ 4月11日開幕。年間総合優勝を懸けたプレーオフへ

次なる舞台は、各地区の強豪が集結するプレーオフです。初戦は4月11日（土）に予定されており、レギュラーシーズンで積み上げた自信と勢いそのままに、トーナメントを勝ち抜き、日本一の称号を掴み取りにいきます。

■ 代表取締役 澤野 佑介 コメント

今シーズン、我々北海道イエロースターズは東地区レギュラーシーズンを25勝3敗という成績で終え、東カンファレンス優勝を果たすことができました。

まずは日頃から支えてくださっているファンの皆様、パートナー企業の皆様、そしてチームに関わるすべての方々に心から感謝申し上げます。

この結果は、選手一人ひとりが高い意識で日々のトレーニングに向き合い、「勝ち続ける覚悟」を持って戦い抜いた証だと考えています。ただし、我々の目標はあくまで日本一であり、ここは通過点に過ぎません。

プレーオフ準決勝では、ヴィアティン三重という非常に力のあるチームと対戦します。簡単な試合になるとは全く思っていません。しかし、どんな相手であっても、自分たちのバレーを徹底し、最後までやり切る覚悟です。

ここからは一戦一戦がすべて決勝戦のつもりで戦います。

選手・スタッフ全員が同じ方向を向き、覚悟とプライドを持ってコートに立ちます。

必ず優勝します。

引き続き、北海道イエロースターズへの熱いご声援をよろしくお願いいたします。

【プレーオフ開催概要】

会場： 北ガスアリーナ札幌46（札幌市中央区北4条東6丁目）

日程：

2026年4月11日（土）：準決勝

2026年4月12日（日）：決勝

対戦カード：４月１１日（土）準決勝 ヴィアティン三重 / ４月１２日（日）決勝：準決勝勝利チーム