hitaruバレエプロジェクト「眠れる森の美女」オーディション

公益財団法人札幌市芸術文化財団

札幌文化芸術劇場 hitaru(公益財団法人札幌市芸術文化財団)では、地元のバレエ団体、実演芸術家などの協力を得て、hitaruを舞台としたバレエ作品を創造・発信する「hitaruバレエプロジェクト」を開催しております。

2026年は、新たなプロジェクト「眠れる森の美女」がスタートします。

本公演の出演について、北海道在住もしくは北海道にゆかりのある方など、主に札幌文化芸術劇場 hitaru を会場に実施するリハーサルに通える方を対象に、以下の通りオーディションを実施いたします。皆さまからのご応募をお待ちしております。

オーディションのご応募はこちら： https://forms.gle/wTshSmiBKkP48BmE9(https://forms.gle/wTshSmiBKkP48BmE9)

開催概要

■日時

2026年5月9日（土）・10日（日）

[5/9] １.中学生 女性 ２.高校生 女性

[5/10] ３. ２.に該当しない18歳以上の女性および中学生以上の男性 ４.小学4年生～6年生（男女）

※当日のスケジュール詳細等は、４月中旬にメールにてお知らせします。

■会場

クリエイティブスタジオ（札幌市民交流プラザ3階）

■募集キャスト

[女性]

オーロラ姫

リラの精、カラボス、カラボスの手下、王妃

乳母、客人、パ・ド・シス、妖精、侍女、花のワルツ

オーロラの友人、ディベルティスマン 他



[男性]

デジレ王子

カラボス、カラボスの手下、王、カタラビュット、客人、小姓

花のワルツ、各国の王子、召使、衛兵、ディベルティスマン 他



※一部のキャストはダブルキャストの可能性があります。

※アンダーキャストとして採用となる可能性があります。

※複数キャストに採用となる可能性があります。

※公演により、ゲスト出演者がキャスティングされる可能性があります。

※場合により、別日程での再審査等をお願いする可能性があります。

■審査員

高橋宏尚（AT Ballet Academy）

雨森景子（AT Ballet Academy）

真下教子（日本バレエ協会北海道支部長）

札幌市民交流プラザ 館長

札幌文化芸術劇場 hitaru チーフプロデューサー

■応募締切

2026年4月12日(日) 23:59申込締切

■応募条件

・2026年５月時点で小学４年生以上の男女

・札幌文化芸術劇場 hitaru及びクリエイティブスタジオ(札幌市民交流プラザ 3F)を拠点に、札幌市内各会場で実施するリハーサルに参加可能な方

・振付家をはじめとするスタッフと協力しながら舞台を創り上げることのできる方

・稽古への優先的な参加を確約できる方

※全体のリハーサルは2026年7月開始を予定しています。

※事務局からのご連絡はEメールおよびLINE等、オンラインツールを用いて行います。

※リハーサルの詳細はオーディション通過後にお知らせします。

※2027年2月20日～26日は本番に向けた準備期間です。通し稽古・ゲネプロなど集中的にリハーサルを行う期間となりますので、出来るだけ参加できるようご調整ください。

・女性はポワントの審査もあります。（バレエシューズのみの審査を希望することも可能）

■その他

・オーディションの参加料は無料です。

・オーディション応募に際しご登録いただいた内容については、審査員が事前に検討し、想定される役柄が無いと判断される場合には個別にご連絡のうえ、オーディションを見送らせていただく場合がございます。何卒ご了承ください。

・オーディションに合格された方は、当財団と個別に出演者契約を交わしていただきます。

・出演料は役柄と出演回数等に応じてお支払いします。

・リハーサルへの参加状況等に応じて、役柄が変更になることがあります。

・バレエ教室等に所属されている方は、リハーサルへの参加状況等に応じて所属教室の先生にご連絡をとらせていただく場合があります。

・チケットノルマ等はありません。

・オーディション、稽古及び公演の本番にかかる経費(交通費、宿泊費、食費等)は各自の負担になります。

・オーディション、リハーサルは非公開で行いますが、公演PRのためメディアによる取材・撮影が入る場合があります。

・本番の模様については、劇場や作品の広報目的のため、有料によるアーカイブや映像・写真素材等の使用を行う場合があります。

■応募方法

応募はオンラインフォームからのみ受け付けます。



Step1：下記申込フォームよりご応募ください。

https://forms.gle/wTshSmiBKkP48BmE9

メールアドレス・氏名（漢字・ふりがな）・生年月日（西暦）・年齢（2026年5月10日時点）・学年（2026年5月10日時点）・性別・身長、背丈（首の付け根からウエストまで）、スリーサイズ（バスト/ウエスト/ヒップ）・郵便番号、住所・電話番号・バレエシューズでの審査希望の有無・所属しているバレエ教室等・経歴（200字以内）※hitaruバレエプロジェクトでの出演経験、役柄もご記入ください。・保護者氏名※未成年の場合・緊急連絡先※未成年の場合



Step2：申込フォーム送信後1週間以内に、以下の要領で画像データを送信ください。

宛先：hitaru-balletproject@sapporo-community-plaza.jp

件名：応募者氏名（フルネーム）

添付：全身画像（稽古着推奨）・顔写真（マスクなど顔が隠れるものは外してください）

※JPEGかPNG形式、500KBから1MBの画像をメールに添付してください。

※入力されたアドレスに自動返信メールが届きますのでご確認ください。応募後1週間以内に連絡がない場合は、お手数ですがご一報ください。

※提出いただいた個人情報は、当財団が責任をもって管理し、本件のみに適正に使用します。

公演概要

■日時

2027年2月27日（土）・28日（日）

全3回公演

■会場

札幌文化芸術劇場 hitaru

■振付演出

高橋宏尚、雨森景子 （AT Ballet Academy）

■音楽

指 揮 冨田実里（新国立劇場バレエ団レジデント・コンダクター）

管弦楽 札幌交響楽団

■主催

札幌文化芸術劇場 hitaru(札幌市芸術文化財団)

お問い合わせ

札幌市民交流プラザ 劇場事業課 hitaruバレエプロジェクト担当

Tel：011-271-1950(9:00-17:00休館日を除く)

E-mail：hitaru-balletproject@sapporo-community-plaza.jp