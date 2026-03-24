カラコルムの山々、主催対バンツアーにアーバンギャルド、テレビ大陸音頭出演決定！

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The Orchard Japan


東京発キネマポップバンド、カラコルムの山々の対バンツアー『カラコルムの山々の丁重なおもてなし』の最終ラインナップが発表された。



すでに解禁されていた大阪公演のクジラ夜の街に加え、5/29(金)東京・Shibuya Milkyway公演には、アーバンギャルド（TECHNOPOP SET）、テレビ大陸音頭が出演する。



7月に渋谷WWWでのワンマンライブも決定しており、バンドが体現する「超現実世界」の磁場を確実に拡げてきているカラコルムの山々。


いずれの公演も、ライブハウスを魔改造するような見逃せない一夜となるだろう。



本ツアーのチケットは各プレイガイドにて一般発売中。




カラコルムの山々の丁重なおもてなし



2026年5月21日（木）


大阪・心斎橋Pangea


GUEST：クジラ夜の街



2026年5月29日（金）


東京・Shibuya Milkyway


GUEST：


アーバンギャルド（TECHNOPOP SET）、テレビ大陸音頭



全公演：OPEN 18:30／START 19:00


前売 \3,500



★チケット一般発売


https://eplus.jp/karakoram/


カラコルムの山々 One-Man Show



2026年7月30日（木）


渋谷WWW



OPEN 18:15／START 19:00


スタンディング \4,000　U-22 \3,000



★オフィシャル先着先行


受付期間：3/20(金)10:00～3/29(日)23:59


https://eplus.jp/karakoram/


最新Single 『戻れメロス』





2025.11.12 RELEASE


https://orcd.co/modore_melos



▼Music Video


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a0BVghIqzkE ]

カラコルムの山々


2021年夏より活動するキネマポップバンド。


オルタナティヴなビートの上でVo./Gt.石田想太朗のポエトリーがドラマチックに展開される。



様々な音楽遍歴を持つメンバーが織りなすアンサンブルは、楽曲ごとにジャズ・歌謡曲・テクノ・ヒップホップなど様々な顔を見せ、カオティックな「超現実世界」の祝祭へと観客を誘う。



ライブにおいても、向井秀徳アコースティック＆エレクトリック(2024年9月)・POLYSICS(2025年8月)とのツーマン、『VIVA LA ROCK 2025』出演など、新たなカルチャーシーンを今まさに切り開いている。



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