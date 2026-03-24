カラコルムの山々、主催対バンツアーにアーバンギャルド、テレビ大陸音頭出演決定！

The Orchard Japan

東京発キネマポップバンド、カラコルムの山々の対バンツアー『カラコルムの山々の丁重なおもてなし』の最終ラインナップが発表された。

すでに解禁されていた大阪公演のクジラ夜の街に加え、5/29(金)東京・Shibuya Milkyway公演には、アーバンギャルド（TECHNOPOP SET）、テレビ大陸音頭が出演する。

7月に渋谷WWWでのワンマンライブも決定しており、バンドが体現する「超現実世界」の磁場を確実に拡げてきているカラコルムの山々。

いずれの公演も、ライブハウスを魔改造するような見逃せない一夜となるだろう。

本ツアーのチケットは各プレイガイドにて一般発売中。

カラコルムの山々の丁重なおもてなし

2026年5月21日（木）

大阪・心斎橋Pangea

GUEST：クジラ夜の街

2026年5月29日（金）

東京・Shibuya Milkyway

GUEST：

アーバンギャルド（TECHNOPOP SET）、テレビ大陸音頭

全公演：OPEN 18:30／START 19:00

前売 \3,500

★チケット一般発売

https://eplus.jp/karakoram/

カラコルムの山々 One-Man Show

2026年7月30日（木）

渋谷WWW

OPEN 18:15／START 19:00

スタンディング \4,000 U-22 \3,000

★オフィシャル先着先行

受付期間：3/20(金)10:00～3/29(日)23:59

https://eplus.jp/karakoram/

最新Single 『戻れメロス』

2025.11.12 RELEASE

https://orcd.co/modore_melos

▼Music Video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a0BVghIqzkE ]

カラコルムの山々

2021年夏より活動するキネマポップバンド。

オルタナティヴなビートの上でVo./Gt.石田想太朗のポエトリーがドラマチックに展開される。

様々な音楽遍歴を持つメンバーが織りなすアンサンブルは、楽曲ごとにジャズ・歌謡曲・テクノ・ヒップホップなど様々な顔を見せ、カオティックな「超現実世界」の祝祭へと観客を誘う。

ライブにおいても、向井秀徳アコースティック＆エレクトリック(2024年9月)・POLYSICS(2025年8月)とのツーマン、『VIVA LA ROCK 2025』出演など、新たなカルチャーシーンを今まさに切り開いている。

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