【ＢＳ日テレ】2026年4月期アニメ編成

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレでは、23時以降のアニメゾーンを『アニメにむちゅ～』と銘打ち

新作や話題作などバラエティ豊かなアニメ作品や実写作品をお届けしています。

そして！今回2026年4月期は13タイトルの新作アニメをラインナップ！

アニメファン必見の注目作品が目白押しです！

日本全国無料で見られるＢＳ日テレの深夜アニメゾーン『アニメにむちゅ～』にぜひご期待ください！

【新作作品一覧】

毎週月曜23:00「一畳間まんきつ暮らし！」

毎週月曜23:30「ニワトリ・ファイター」

毎週月曜24:00「日本三國」

毎週月曜24:30「魔法の姉妹ルルットリリィ」

毎週火曜23:30「杖と剣のウィストリア Season2」

毎週水曜23:30『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』

毎週水曜24:00「ただいま、おじゃまされます！」

毎週水曜24:30「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期」

毎週木曜23:00「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season」

毎週木曜25:00「姫騎士は蛮族の嫁」

毎週土曜23:00「神の雫」

毎週土曜24:00「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件２」

毎週日曜23:00「リィンカーネーションの花弁」

【アニメにむちゅ～HP】 https://www.bs4.jp/animenimuchoo/

【アニメにむちゅ～公式X】 @BS4anime (https://x.com/BS4anime)

【2026年4月期 新作アニメ 作品資料はこちらから】

一畳間まんきつ暮らし！

(C) ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ

■放送日時

2026年4月13日（月）スタート！

毎週月曜23:00～23:30放送

https://www.bs4.jp/ichijyoma-anime.com/

■作品内容

秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！

憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。

そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！

学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？

かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！

ニワトリ・ファイター

(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media

■放送日時

2026年4月6日（月）スタート！

毎週月曜23:30～24:00放送

https://www.bs4.jp/niwatori-fighter

■作品内容

これは、”一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。

突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた “鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。

街が破壊され、絶望に暮れる人々…。

誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！

「テメーら、トサカにくるぜ！！」

人類の前に降り立った、小さな希望。 それは “一羽のニワトリ” だった。

前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！

日本三國

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

■放送日時

2026年4月6日（月）スタート！

毎週月曜24:00～24:30放送

https://www.bs4.jp/nipponsangoku.com/

■作品内容

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

魔法の姉妹ルルットリリィ

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

■放送日時

2026年4月6日（月）スタート！

毎週月曜24:30～25:00放送

https://www.bs4.jp/luluttolilly

■作品内容

野々山 風（ののやま・ふう）は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生。

野々山 流（ののやま・るい）は控えめだけど頑張り屋さんの中学生。

むかしは仲良し姉妹だったふたりも、最近、心の距離がなんだか遠くて……。

ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。

そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。

あこがれていた大人の姿に変身する風と流。

ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも知られてはいけない」。

やがてふたりはお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することに――！

杖と剣のウィストリア Season2

(C)大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

■放送日時

2026年4月21日（火）スタート！

毎週火曜23:30～24:00放送

■作品内容

魔法が使えない落ちこぼれの魔法学院生・ウィルは、幼馴染のエルファリアとの約束を守るため、

魔導士（メイジ）の頂点“至高の五杖（マギア・ヴェンデ）”を目指していた。

杖の代わりに剣を執り、少しずつ学院内でもその実力を認められていく。

学年トップのリアーナたちと挑んだダンジョンでの総合実習では、謎の魔導士から襲撃を受けるも、

仲間と共に辛くも退け、ついに卒業試験に臨む。

ウィルは“塔”で待つ少女のもとへ辿り着けるのか？

女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」

(C)安泰／宝島社／めがおれ製作委員会

■放送日時

2026年4月8日（水）スタート！

毎週水曜23:30～24:00放送

https://www.bs4.jp/rokkotsu-anime

■作品内容

転生先は…

「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」！？

アニメーションの常識を覆す、異世界転生アニメが誕生！

舞台は転生先を自由に選べる世界。

――しかし近頃は転生希望者の数が増えすぎて

「チート持ちハーレム勇者」は待ち時間が５万年！

「魔王」への転生すら千年単位の待ち時間が当たり前。

それなら、と主人公が選んだ転生先は

「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」だった！

さらに、「ヤドカリ」や「野菜」に「リア充を爆発させる時に使う爆発物」まで、

次々と転生を繰り返し！？

アニメ映像に加えて、ストップモーション、人形劇、実写など型破りな映像手法でお届けする、塩対応な異世界転生担当の「女神さま」と、トンデモ転生を繰り返す主人公「俺」の痛快異世界転生記！

ただいま、おじゃまされます！

(C)和戸村／シーモアコミックス・アニメ『ただいま、おじゃまされます！』製作委員会

■放送日時

2026年4月8日（水）スタート！

毎週水曜24:00～24:30放送

https://www.bs4.jp/tadaoja

■作品内容

--これも新しいルームシェアのカタチ!? 突然始まる“おじゃまされライフ” --

24歳のOL凛子（ルビ：りんこ）は一人暮らしの隠れオタク。

忙しい日々の合間に、大大大好きなアニメや漫画で日々の疲れを癒やしていた。

だけどアニメを見るたび、右隣から抗議の猛烈“壁ドン”が！

凛子は、左隣のさわやか紳士・佐槻（ルビ：さつき）に協力してもらい

壁越しに話し合おうとするが、壁を蹴破って現れたのは、

なんと凛子が一番好きな漫画『うさねこ部』の原作者・ウサ春先生だった!?

しかもウサ春先生こと右沙田（ルビ：うさだ）は、佐槻の部屋の壁まで壊してしまって……。

--恋と笑いが同居する、ひとつ屋根の下ラブコメ！--

壁の穴でつながった3人の、ちょっと変わった三角関係ルームシェア生活が幕を開ける!!

ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期

(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会

■放送日時

2026年4月1日（水）スタート！

毎週水曜24:30～25:00放送

※初回第1～4話一挙放送

4月1日（水）24:00～25:30

https://www.bs4.jp/you-zitsu4

■作品内容

東京都高度育成高等学校、それは進学率・就職率100％を誇り、

毎月10万円の金銭に相当するポイントが支給される夢のような学校。

しかし、その内実は一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校であった。

1年生3学期にCクラスへと昇格した綾小路たちだったが、

1学年最終特別試験の結果、Aクラスに惜敗し、再びDクラスへと降格。

2年生はDクラスからの再スタートとなった。

春休みを経て、綾小路は軽井沢と恋人関係となり、

堀北は優秀な兄・学にあこがれていた自分と決別。

少しずつ人間関係が変化する中で、2年生へと進級する。

綾小路たち新2年生の最初の特別試験は、

新入生とパートナーを組んで行う筆記試験。

しかし、新入生の中には、月城が手配したホワイトルームからの刺客が紛れており――。

学年を超えた新たな関係が呼ぶのは、嵐か凪か。

2年目の学校生活の幕が今、切って落とされる。

自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season

(C)昼熊・KADOKAWA/「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う3」製作委員会

■放送日時

2026年4月2日（木）スタート！

毎週木曜23:00～23:30放送

https://www.bs4.jp/jihanki-3/

■作品内容

俺自販機の物語がついに最終章へーー！

新たな仲間を迎えるため

次の階層へ進んだハッコンとラッミスたち。

だが、そこで待ち受けていたのはある仲間の裏切りだった。

冥府の王との最終決戦の中、

ハッコンに究極の選択が迫る。

自動販売機に転生したハッコンの運命はどうなるのか？

姫騎士は蛮族の嫁

(C)コトバノリアキ・講談社／「姫騎士は蛮族の嫁」製作委員会

■放送日時

2026年4月9日（木）スタート！

毎週木曜25:00～25:30放送

https://www.bs4.jp/himekishi

■作品内容

西方のイルドレン王国が東方の蛮族征伐に乗り出して数百年――。

王国最強と名高い“姫騎士”セラフィーナ・ド・ラヴィラントは、熾烈を極める東方征伐にて蛮族に敗れ、捕虜となってしまう。

「…くっ、殺せ！」

敗北した女騎士に待ち受けるのは陵辱の日々。

……ではなく、蛮族王ヴェーオルとの結婚だった！

熱烈に求婚されながらも、セラフィーナは強靱な意志で拒絶。

しかし、異文化との接触、新たな出会い、そしてヴェーオルの素顔が、セラフィーナの心に変化を与えていき……!?

姫騎士 vs. 蛮族王、元敵同士が紡ぐ異世界婚姻譚、開幕!!

神の雫

(C)亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会

■放送日時

2026年4月11日（土）スタート！

毎週土曜23:00～23:28放送

https://www.bs4.jp/dropsofgod

■作品内容

世界的ワイン評論家・神咲豊多香がこの世を去り、時価120億円を超えるワインコレクションが遺された。

その遺言状には、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の１本“神の雫”を、銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと記されていた。

この壮大な挑戦に挑むのは、豊多香の実の息子でワインの英才教育を受けながらも父に背き、ワインを口にした経験のない神咲雫と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイン評論家・遠峰一青の２人。

ワインとは、親子とは、人生とはなにか。

幻のワイン“神の雫”を巡り繰る複雑で芳醇な戦いが、今、始まる――

お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

■放送日時

2026年4月4日（土）スタート！

毎週土曜24:00～24:30放送

■作品内容

マンションが偶然隣同士だった事から交流が始まった藤宮周と椎名真昼は、

高校２年の体育祭後、晴れて付き合うことに。

手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、

2人は未だにドキドキしっぱなし。

そして様々な出来事をきっかけに２人は過去を乗り越えていき…。

二人の甘くて焦れったい恋の物語は続く――

リィンカーネーションの花弁

(C)小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会

■放送日時

2026年4月5日（日）スタート！

毎週日曜23:30～24:00放送

https://www.bs4.jp/reincarnation

■作品内容

自らの首を切ることで前世の才能を得ることができる“輪廻の枝”。

優秀な兄と比べられて育ち、自分が無才であることに劣等感を持っている主人公の扇寺 東耶（せんじ とうや）は、勉学を最後の砦と決めており、

全国模試で毎回100位以内に入るほどの学力を持ちながらも満足できずにいる。

そんなある日、クラスメイトであり“輪廻の枝”にて前世の才能を得た「廻り者(まわりもの)」の灰都・ルオ・ブフェットがシリアルキラーと戦う場面に遭遇してしまう。