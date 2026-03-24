乗合タクシー「みなのって」北部地域に拡大　新たに2ルートで運行開始

豊中市

豊中市は、市西部地域と南部地域で運行している予約式の乗合タクシー（愛称：Mina Notte／みなのって）について、新たに北部地域での運行を始めます。

新たに運行を開始するのは、宮山・永楽荘地区と柴原阪大前駅・少路駅をつなぐルートと、刀根山・蛍池地区と柴原阪大前駅・蛍池駅をつなぐ２ルートで、それぞれの地域内に７か所の停留所を設けます。

また、４月からは現在の電話予約に加えて、新たに24時間オンライン予約も可能となります。運賃は、路線バスと同様の水準で、市内外を問わず利用でき、地域の移動の利便性を高めます。

豊中市乗合タクシー（愛称：Mina Notte みなのって）北部地域路線の概要

運 行 開 始：令和8年（2026年）４月１日

運行ルート：宮山・永楽荘ルート（柴原阪大前駅・少路駅⇔宮山・永楽荘地区）

刀根山・蛍池ルート（柴原阪大前駅・蛍池駅⇔刀根山・蛍池地区）

運 行 本 数：平日6便、休日4便

運 賃 ：大人250円、子ども130円

利 用 方 法：乗車１週間前から、電話かオンラインで、出発便ごとに定められた受付期限までに予約

▼詳細は市ホームページをご覧ください。

【北部地域乗合タクシーについて】

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kotsuanzen/taxi/hokubunoriaitaxi.html

【豊中市乗合タクシー Mina Notte（みなのって）について】

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kotsuanzen/taxi/minanotte.html