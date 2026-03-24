豊中市制90周年記念ロゴ　市民投票で決定

豊中市

豊中市は、令和8年10月15日に市制施行90周年を迎えます。記念すべき節目の年を、市民の皆さんとともに盛りあげていくため、本市のPRや魅力発信に活用するロゴマークを作成しました。

ロゴマークは、市の職員有志が作成した6案の中から、市民などによる投票で、投票総数2,263票のうち、最も多い700票を獲得したデザインに決定しました。

今後、同ロゴマークは、市の発行物や周年記念イベントなどで幅広く活用するほか、市民や事業者などにもご使用いただけるようにします。ロゴマークを通じて、市制施行90周年を多くの市民と共有し、まちへの愛着や一体感の醸成につなげていきます。

コンセプト

豊中市公式キャラクター「マチカネくん」で「90」を表現し、幅広い世代に親しんでもらうとともに、市への愛着を深め、笑顔あふれるまちとなるよう想いを込めました。

市制施行90周年記念ロゴマークの概要

使用について： 4つのデザインから用途に合わせ、無料で使用可能。要事前申込。

使用期間：使用承認日から令和9年3月31日まで（4月1日から申し込み受け付け）

詳細は市ホームページをご覧ください。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/toyonaka90_logo.html