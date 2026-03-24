トップバリュから子ども用の晴雨兼用傘「まる～ん晴雨兼用傘」を新発売

イオン株式会社

イオンは３月２４日（火）、「イオン」「イオンスタイル」約２９０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、トップバリュ「まる～ん晴雨兼用傘」、計１２種類※２）を発売します。

近年、子どもの熱中症対策として日傘の需要が高まっています。こうしたなか、イオンでは子ども用の晴雨兼用傘のラインアップを追加し、「まる～ん晴雨兼用傘」を新たに販売します。

新商品は背おっている荷物ごと、体をすっぽり覆う丸いフォルムが特長です。傘の生地は、熱中症対策として遮熱効果・内側ＰＵ黒コーディングによる遮光率９９.９９％以上・日焼け対策としてＵＶ遮蔽率９９.９％以上の機能付きで、強い日差しの中での通学や外出時にも安心して使えます。

これからもイオンは、お客さまの心地よく快適な生活をサポートする商品を提案してまいります。

【販売概要】

商品名：トップバリュ まる～ん晴雨兼用傘 フリル／バイカラー

発売日：２０２６年３月２４日（火）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約２９０店舗※１）

商品数：計１２種類※２）

フリル６種類（親骨の長さ５５ｃｍ・６０ｃｍ）

バイカラー６種類（親骨の長さ５５ｃｍ・６０ｃｍ）

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」http://aeonretail.com/marunseiukenyou

【商品一覧】

商品名：トップバリュ まる～ん晴雨兼用傘 フリル

規格：親骨の長さ５５ｃｍ・６０ｃｍ

カラー：ウスアオ・コイアオ・ウスムラサキ

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

機能：遮熱効果・遮光率９９.９９％以上・ＵＶ遮蔽率９９.９％以上・はっ水・軽量生地

商品名：トップバリュ まる～ん晴雨兼用傘 バイカラー

規格：親骨の長さ５５ｃｍ・６０ｃｍ

カラー：ウスアカ・ウスミドリ・ウスアオ

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

機能：遮熱効果・遮光率９９.９９％以上・ＵＶ遮蔽率９９.９％以上・はっ水・軽量生地

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗です。店舗によって品揃えは異なります。

※２：種類とは規格×カラーの数のことです。

以上