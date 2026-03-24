トップバリュから子ども用の晴雨兼用傘「まる～ん晴雨兼用傘」を新発売
イオンは３月２４日（火）、「イオン」「イオンスタイル」約２９０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、トップバリュ「まる～ん晴雨兼用傘」、計１２種類※２）を発売します。
近年、子どもの熱中症対策として日傘の需要が高まっています。こうしたなか、イオンでは子ども用の晴雨兼用傘のラインアップを追加し、「まる～ん晴雨兼用傘」を新たに販売します。
新商品は背おっている荷物ごと、体をすっぽり覆う丸いフォルムが特長です。傘の生地は、熱中症対策として遮熱効果・内側ＰＵ黒コーディングによる遮光率９９.９９％以上・日焼け対策としてＵＶ遮蔽率９９.９％以上の機能付きで、強い日差しの中での通学や外出時にも安心して使えます。
これからもイオンは、お客さまの心地よく快適な生活をサポートする商品を提案してまいります。
【販売概要】
商品名：トップバリュ まる～ん晴雨兼用傘 フリル／バイカラー
発売日：２０２６年３月２４日（火）
販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約２９０店舗※１）
商品数：計１２種類※２）
フリル６種類（親骨の長さ５５ｃｍ・６０ｃｍ）
バイカラー６種類（親骨の長さ５５ｃｍ・６０ｃｍ）
価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）
ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」http://aeonretail.com/marunseiukenyou
【商品一覧】
商品名：トップバリュ まる～ん晴雨兼用傘 フリル
規格：親骨の長さ５５ｃｍ・６０ｃｍ
カラー：ウスアオ・コイアオ・ウスムラサキ
価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）
機能：遮熱効果・遮光率９９.９９％以上・ＵＶ遮蔽率９９.９％以上・はっ水・軽量生地
商品名：トップバリュ まる～ん晴雨兼用傘 バイカラー
規格：親骨の長さ５５ｃｍ・６０ｃｍ
カラー：ウスアカ・ウスミドリ・ウスアオ
価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）
機能：遮熱効果・遮光率９９.９９％以上・ＵＶ遮蔽率９９.９％以上・はっ水・軽量生地
※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗です。店舗によって品揃えは異なります。
※２：種類とは規格×カラーの数のことです。
以上