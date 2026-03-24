小泉八雲の怪談体感電車を運行しました

公立大学法人島根県立大学八雲とセツ

2026年3月21日（土）に一畑電車の電鉄出雲市駅ー出雲大社前駅間で小泉八雲の怪談体感電車を運行しました。

人間文化学部地域文化学科の学生が中心となり、怪談体感電車を企画し、学生自身で「雪女」と「耳なし芳一」を演じ、乗客の皆さんを「怪談」の世界に誘いました。

当日は16時台と18時台の2便を運行し、計54名の方々が乗車。学生たちが議論を重ねて全体構成や役割・配置などを考え、往路での怪談世界→駅でのふれあいタイム→復路での怪談世界、最後はキャストでのお土産渡し＆お見送りと小さいお子さんでも楽しめる少し怖い怪談を作り上げました。

島根県立大学と一畑グループとの連携協定をきっかけに、島根県立大学松江キャンパスと一畑電車のコラボで生まれたこの企画について、雪女役を演じた人間文化学部地域文化学科2年の森脇愛さんは「怪談は、ただ怖いだけではなく、人生のためになることや、共感できることが詰まっているものだと思います。松江市にゆかりのある小泉八雲の書き残した怪談を、今回の活動を通して皆さんにより身近に感じてもらえたら、嬉しいです。」と述べ、この日のために坊主にした、耳なし芳一役を演じる地域文化学科4年の石井大貴さんは「子どもたちがとても怖がってくれてやっている側もとても楽しかったです。大学生が地域の企業さんで活動することが、いろんな子どもたちであったり、大人の方の刺激になって島根で「楽しい」を生み出せたら嬉しいです。」と語りました。

雪女に扮した学生小泉八雲に扮した学生雪女・黒子に扮した学生電車に乗る八雲とセツ耳なし芳一に扮した学生小泉八雲に扮した学生雪女記念撮影電車から降りる親子記念撮影黒子役の学生たち貸切電車キャスト

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