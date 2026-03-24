地域事業者に対する海外展開を含めた 新規事業開発支援の実装に向けた「株式会社リバネス」との連携協定締結

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

株式会社せとのわ（岡山市 代表取締役 太田 実）は、地域の中堅・中小企業の海外展開を含めた売上向上に資する新規事業開発支援を図ることを目的とし、株式会社リバネス（東京都新宿区 代表取締役 グループCEO 丸 幸弘）と連携協定を締結しました。

１．協定締結の背景

日本では人口減少や市場変化が進む中、地域の中堅・中小企業は海外展開やマーケティング、人材不足などの課題を抱えており、従来型の支援だけでは成長戦略の実現が難しくなっています。当社はこれまで取組んできた地域企業支援をさらに発展させ、銀行グループとして側面支援から実業領域をとらえた本質的な支援へと深化させたいと考えています。

リバネスは研究者ネットワークを活かした技術シーズの発掘力や海外展開支援に強みを持ち、当社の地域企業支援と高い親和性があります。両者が連携することで、地域企業の成長を実現する新たな支援モデルの構築が可能になると判断し、協定締結に至りました。

2．協定により取組む内容

目的を達成するため、以下の事項について連携をおこなうとともに相互の事業に協力します。

（１）地域資源の発掘に関すること

（２）地域資源のマーケティング支援に関すること

（３）地域資源を活用した新商品開発支援に関すること

（４）地域資源の販路開拓に関すること

（５）地域資源の情報発信に関ること

（６）地域事業者と外部企業・研究機関等との連携に関すること

（７）その他、連携及び協力に必要な事項

3．今後の展望

当社グループは、地域の中堅・中小企業が持つ「知識」と「技術」を最大限に活かし、成長市場の課題解決や地域企業の持続的な成長、新たな事業モデルの創出を実現することで、地域経済全体の活性化に貢献してまいります。

■株式会社リバネス

リバネスは研究者のプロフェッショナル集団。２００１年に１５人の理工系学生によって創出され、現在もその精神が受け継がれている。一人一人の社員が自ら「課題」を掲げ、その「熱」に賛同する多くの研究者や企業とともに解決に取組むことで、科学技術の発展と地球貢献の実現を目指す。

（株式会社リバネス HP：https://lne.st/）

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０

広報センター 岡嶋（内線２２５５）