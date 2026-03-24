Le Foyer Ebisuでホットワイン1杯プレゼント

ＫＡＩＲＯＳ ＴＲＡＤＩＮＧ合同会社

合言葉「AMI」で楽しむ期間限定ホットワインキャンペーン

東京・恵比寿のフレンチビストロ＆ワインバー「Le Foyer Ebisu（ル・フォワイエ恵比寿）」では、3月24日から31日までの1週間限定で特別キャンペーンを実施いたします。

期間中、ご来店いただきお食事をご注文のうえ、注文時に合言葉「AMI」とお伝えいただいたお客様に、ホットワインを1杯プレゼントいたします。

恵比寿で楽しむフランスの味わい

Le Foyer Ebisuでは、コック・オー・ヴァンやポークコンフィ、クロックムッシュなどのフランスの伝統料理を、温かみのある空間でご提供しています。

また、当店のスペシャリテである「フエ」は、フランス・ロワール地方発祥の小さなパンで、焼きたてを開いてお好みの具材を詰めて楽しむスタイルが特徴です。日本ではまだ珍しいフランスの郷土料理です。

料理に寄り添うフランスワイン

料理やデザートに合わせて楽しめるよう、フラ

ンスワインを中心に厳選したラインナップをご用意しています。気軽にワインを楽しめるビストロとしてご利用いただけます。

どなたでも楽しめる空間

Le Foyer Ebisuでは、日本語・フランス語・英語での対応が可能です。

ランチやディナー、ちょっとした一杯まで、さまざまなシーンでご利用いただけます。

店舗情報

店名：Le Foyer Ebisu（ル・フォワイエ恵比寿）

住所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-9-1 シャンブル恵比寿1F

営業時間：火曜～日曜

ランチ：11:45～14:00

ディナー：17:30～22:30

定休日：月曜

公式サイト：https://www.lefoyer-ebisu.com

Instagram：https://www.instagram.com/le.foyer.ebisu