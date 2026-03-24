プロジェクト実施報告「みんなでつくるインクルーシブな庄内ワーキンググループStarter Program 2025」全5回を開催　やまがた社会貢献基金助成事業

特定非営利活動法人やまごや第1回の様子

NPO法人やまごや（所在地：山形県鶴岡市、代表理事：平向正包）は、障害の社会モデルを基盤に、教育・福祉・行政・企業・住民が協働して地域の未来を形づくる新規事業「みんなでつくるインクルーシブな庄内 ワーキンググループ Starter Program 2025」を開催しました。本事業は、体験型ワークショップや研修を通じて庄内地域にインクルーシブな実践を広げることを目的としており、「やまがた社会貢献基金」の助成を受けて実施しました。

事業開始の背景

NPO法人やまごやは、「障害の有無に関わらず、その人らしい生き方を支援する」という理念のもと、訪問看護や児童福祉分野での訪問型支援、教育機関への専門職派遣などを通じて、地域におけるインクルーシブな社会づくりに取り組んできました。

本事業は、これまでの実践を発展させ、地域の多様な関係者が学び合い、共に実践を生み出す場として実施したものです。

概要 「みんなでつくるインクルーシブな庄内 ワーキンググループ Starter Program 2025」

・実施期間：2025年9月～2026年1月（対面＋オンラインのハイブリッド）

・実施体制：主催・運営 NPO法人やまごや／協力：山形県（本事業は「やまがた社会貢献基金」の助成事業）

・対象：庄内地域の各団体および個人（業種・職種不問）

・目的：本プログラムは、多様な方々がそれぞれの能力を最大限に発揮できる地域社会を目指し、セクターを越えて対話と実践を重ねるものです。教育、医療、福祉、ビジネス、行政など、様々な分野の方々が「障害の社会モデル」という共通の視点を学び、それぞれの現場での課題解決に向けた具体的な行動を共有していくことを目的としています。

【詳細は下記記事をご参照ください】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000168022.html

活動内容

2025年9月から2026年1月にかけて全5回にわたり、庄内地域の多様な関係者を対象にワーキンググループを開催しました。参加者はOTDワークショップや障害の社会モデル講義、課題分析トレーニング、障害平等研修（DET）を通じて学び合い、地域におけるインクルーシブな実践や次年度の取り組み計画を共有しました。

【第1回OTDワークショップ*1】（*1 OTDワークショップ：東京大学と一般社団法人OTD普及協会が開発した体験型プログラム。）

・OTDワークショップを実施し、ゲームを通じた多様性と無意識の前提への気づき 。

【第2回社会モデルの理解】

・社会モデルの理論学習。アニメーション等を用いたマジョリティ視点の相対化 。

【第3回課題分析トレーニング】

・オンラインでの課題分析。5W1Hを用いた具体的な解決手法の習得 。

【第4回障害平等研修（DET）*2】（＊2 障害平等研修(DET）:障害当事者が講師となり、「障害とは人にあるのではなく社会にある」という視点を学ぶ研修。）

・障害当事者講師との対話で「障害は社会にある」という視点を理解 。

【第５回実践の共有と次年度計画】

・プロジェクト設計（PDM）。組織変革に向けたアクションプランの策定 。

成果・参加者の声

*第1回参加者同士で意見交換を行う*第4回DET講師がDETについて解説する様子

満足度

・平均満足度：4.83 / 5.0

・「大変満足」83％、「満足」17％

参加者の声

「車椅子ユーザーがマジョリティの世界を体験し、日常での偏りに気づいた」

「多様な立場の意見を反映しながら組織改善を考える重要性を実感」

「子どもたちにも早い段階でこうした体験をしてほしい」

総評

延べ47名が参加した全5回のワーキンググループは、参加者から極めて高い評価を得ました。事前・事後調査では、社会モデルの理解が浸透し、街の構造や職場環境への問題意識が向上したことが明らかになり、参加者全員が「身近な人に勧めたい」と回答し、職場での対話意欲や具体的アクションへの自信にもつながりました。

活動の様子をまとめたダイジェスト動画

これからの取り組み

*代表からの振り返り[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yX2FAn7Y2AA ]

本事業の参加者に教育関係者が多数含まれていたこと、およびアンケート結果から「子どもたちや教育現場への社会モデルの理解浸透」を望む声が上がっていることを受け、次年度以降は教育機関への社会モデル普及にリソースを集中させます。具体的には、本事業のテーマ型で実施した「インクルーシブな学び場づくり推進事業」で実施した教育機関への伴走型支援と障害の社会モデルの普及を、東京大学大学院バリアフリー教育開発研究センター主催の「インクルーシブな学校作り研究会」に参加しながら体制を強化。同研究会との連携を通じて、教育現場における実践例の定期的な活動報告や合同研修を実施し、庄内地域の教育現場における構造的バリアの解消と、インクルーシブな学校づくりのための知見を蓄積・発信を進めていきます。

特定非営利活動法人やまごやについて

山形県庄内地域を拠点に、制度の枠にとらわれず、必要とする方のもとへ専門職が直接訪問するアウトリーチ型の支援を行うNPO法人です。また、障害の社会モデルの理解と普及に向けたワークショップの開催をしている。

【法人概要】

社名：特定非営利活動法人やまごや

本社所在地：〒997-0015 山形県鶴岡市末広町5番22－201号 マリカ西館2階C-1

代表理事：平向正包

事業内容： 訪問看護、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、保育園、学童保育、教育機関への専門職の派遣、障害の社会モデル普及活動

設立：2022年2月

HP：https://npo-yamagoya.org/