アニメ「リラックマ」各系列局の放送情報＆見放題配信＆無料配信情報を一挙解禁！
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、Production I.Gによるアニメ「リラックマ」について、新たに各系列局での放送情報や見放題配信、無料配信に関する情報を解禁します。
より気軽に、より多くの方に、日本全国どこからでもアニメ「リラックマ」をお楽しみいただけるよう、幅広いプラットフォームで放送・配信を行えることになりました。どんな毎日も、あなたのスタイルで、ごゆるりお楽しみください。
第1弾 PV：https://youtu.be/rV-fcFL5vtU(https://youtu.be/rV-fcFL5vtU)
■TV放送
4月4日（土）あさ9:25からTBSにて放送開始。
ほかTBS系各局にて順次放送します。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/798_1_3327f6595f713a0908d57e76f2247911.jpg?v=202603240651 ]
■見放題配信
4月4日（土）より、毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォームにて配信開始！
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/798_2_3b39ecea8b8d3b61870d2479d9f3bf1c.jpg?v=202603240651 ]
■無料配信
4月4日（土）より、毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォーム・SNSにて配信開始！
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/798_3_fcbea51897991e396e0ee16988aaee9b.jpg?v=202603240651 ]
▼詳細はこちら
https://rilakkuma-anime.com/onair/
作品基本情報
～イントロダクション～
どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が
今度は日常を飛び出して、ゆる～り広がるアニメーションの世界へ。
心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。
どこにいても、なにをしてても、
あなたのそばにリラックマを。
新たにうごきだす、わくわくの物語。
2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。
■ナレーション＆スタッフ
ナレーション 幾田りら
原作 サンエックス
監督 板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）
キャラクターデザイン 森田千誉
美術監督 山㟢涼奈
美術 スタジオ風雅
色彩設計 佐藤真由美
撮影監督 奥村隆弘
編集 植松淳一
音響監督 菊田浩巳
音楽 横関公太、池田善哉、菅野みづき
音楽制作 レジェンドア
アニメーションプロデューサー 松下慶子
アニメーション制作 Production I.G
■主題歌
「stay with me」
アーティスト：幾田りら
作詞・作曲：幾田りら
編曲：KOHD
(Echoes／Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)
■アニメ「リラックマ」公式
アニメ公式サイト：https://www.rilakkuma-anime.com/
アニメ公式X：https://x.com/rilakkuma_anime
アニメ化決定PV：https://youtu.be/ogHlRozpQ_U?si=GCgx6RdntyJtvgPL
第1弾PV： https://youtu.be/rV-fcFL5vtU
■リラックマ公式
公式サイト：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/
公式X：https://x.com/rilakkuma_gyr
■権利表記
(C)SAN-X / チームリラックマ
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/
(C)SAN-X / チームリラックマ