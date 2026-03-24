アニメ「リラックマ」各系列局の放送情報＆見放題配信＆無料配信情報を一挙解禁！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、Production I.Gによるアニメ「リラックマ」について、新たに各系列局での放送情報や見放題配信、無料配信に関する情報を解禁します。

より気軽に、より多くの方に、日本全国どこからでもアニメ「リラックマ」をお楽しみいただけるよう、幅広いプラットフォームで放送・配信を行えることになりました。どんな毎日も、あなたのスタイルで、ごゆるりお楽しみください。

第1弾 PV：https://youtu.be/rV-fcFL5vtU(https://youtu.be/rV-fcFL5vtU)

■TV放送

4月4日（土）あさ9:25からTBSにて放送開始。

ほかTBS系各局にて順次放送します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/798_1_3327f6595f713a0908d57e76f2247911.jpg?v=202603240651 ]

■見放題配信

4月4日（土）より、毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォームにて配信開始！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/798_2_3b39ecea8b8d3b61870d2479d9f3bf1c.jpg?v=202603240651 ]

■無料配信

4月4日（土）より、毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォーム・SNSにて配信開始！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/798_3_fcbea51897991e396e0ee16988aaee9b.jpg?v=202603240651 ]

▼詳細はこちら

https://rilakkuma-anime.com/onair/

作品基本情報

～イントロダクション～

どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が

今度は日常を飛び出して、ゆる～り広がるアニメーションの世界へ。

心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、

あなたのそばにリラックマを。

新たにうごきだす、わくわくの物語。

2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。

■ナレーション＆スタッフ

ナレーション 幾田りら

原作 サンエックス

監督 板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）

キャラクターデザイン 森田千誉

美術監督 山㟢涼奈

美術 スタジオ風雅

色彩設計 佐藤真由美

撮影監督 奥村隆弘

編集 植松淳一

音響監督 菊田浩巳

音楽 横関公太、池田善哉、菅野みづき

音楽制作 レジェンドア

アニメーションプロデューサー 松下慶子

アニメーション制作 Production I.G

■主題歌

「stay with me」

アーティスト：幾田りら

作詞・作曲：幾田りら

編曲：KOHD

(Echoes／Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)

■アニメ「リラックマ」公式

アニメ公式サイト：https://www.rilakkuma-anime.com/

アニメ公式X：https://x.com/rilakkuma_anime

アニメ化決定PV：https://youtu.be/ogHlRozpQ_U?si=GCgx6RdntyJtvgPL

第1弾PV： https://youtu.be/rV-fcFL5vtU

■リラックマ公式

公式サイト：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

公式X：https://x.com/rilakkuma_gyr

■権利表記

(C)SAN-X / チームリラックマ

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

(C)SAN-X / チームリラックマ