アニメ「リラックマ」各系列局の放送情報＆見放題配信＆無料配信情報を一挙解禁！

写真拡大 (全7枚)

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、Production I.Gによるアニメ「リラックマ」について、新たに各系列局での放送情報や見放題配信、無料配信に関する情報を解禁します。


より気軽に、より多くの方に、日本全国どこからでもアニメ「リラックマ」をお楽しみいただけるよう、幅広いプラットフォームで放送・配信を行えることになりました。どんな毎日も、あなたのスタイルで、ごゆるりお楽しみください。





第1弾 PV：https://youtu.be/rV-fcFL5vtU(https://youtu.be/rV-fcFL5vtU)









■TV放送

4月4日（土）あさ9:25からTBSにて放送開始。


ほかTBS系各局にて順次放送します。


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/798_1_3327f6595f713a0908d57e76f2247911.jpg?v=202603240651 ]



■見放題配信

4月4日（土）より、毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォームにて配信開始！


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/798_2_3b39ecea8b8d3b61870d2479d9f3bf1c.jpg?v=202603240651 ]



■無料配信

4月4日（土）より、毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォーム・SNSにて配信開始！


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/798_3_fcbea51897991e396e0ee16988aaee9b.jpg?v=202603240651 ]



▼詳細はこちら


https://rilakkuma-anime.com/onair/




作品基本情報

～イントロダクション～


どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が


今度は日常を飛び出して、ゆる～り広がるアニメーションの世界へ。



心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。


どこにいても、なにをしてても、


あなたのそばにリラックマを。



新たにうごきだす、わくわくの物語。


2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。




■ナレーション＆スタッフ

ナレーション　　　　　　　　 幾田りら



原作　　　　　　　　　　　　 サンエックス


監督　　　　　　　　　　　　 板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）


キャラクターデザイン 　　　　森田千誉


美術監督　　　　　　　　　　 山㟢涼奈


美術　　　　　　　　　　　　 スタジオ風雅


色彩設計　　　　　　　　　　 佐藤真由美


撮影監督　　　　　　　　　　 奥村隆弘


編集　　　　　　　　　　　　 植松淳一


音響監督　　　　　　　　　　 菊田浩巳


音楽 　　　　　　　　　　　　横関公太、池田善哉、菅野みづき


音楽制作　　　　　　　　　　 レジェンドア


アニメーションプロデューサー 松下慶子


アニメーション制作　　　　　 Production I.G



■主題歌


「stay with me」


アーティスト：幾田りら


作詞・作曲：幾田りら


編曲：KOHD


(Echoes／Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)



■アニメ「リラックマ」公式


アニメ公式サイト：https://www.rilakkuma-anime.com/


アニメ公式X：https://x.com/rilakkuma_anime


アニメ化決定PV：https://youtu.be/ogHlRozpQ_U?si=GCgx6RdntyJtvgPL


第1弾PV： https://youtu.be/rV-fcFL5vtU



■リラックマ公式


公式サイト：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/


公式X：https://x.com/rilakkuma_gyr



■権利表記


(C)SAN-X / チームリラックマ







■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。


＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/







(C)SAN-X / チームリラックマ