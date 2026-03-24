イベントレポート：チェンジホールディングス、女子大生ICT×社会課題解決「WUSIC 春休みプロジェクト発表会2026」にて講演

株式会社チェンジホールディングス

株式会社チェンジホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：福留大士、以下「チェンジHD」）の上席執行役員・田中芙優が、2026年3月14日に大妻女子大学千代田キャンパスで開催された「WUSIC 春休みプロジェクト発表会2026」において、基調講演を実施しました。

■ イベント開催の背景

日本では、IT・DXを推進する人材不足が深刻化し、2030年には最大79万人規模でデジタル人材が不足するとの予測も示されています。また、IT人材に占める女性の割合は依然として2割程度にとどまり、女性のデジタル参画拡大は国家的な重要課題となっています。東京都内の5つの女子大学の学生・教員とIT企業からなるWUSIC（女子大学生ICT駆動ソーシャルイノベーションコンソーシアム）は、女子大学生が社会課題を解決するためのアプリやサービス開発に挑み、実践的な活動を展開しています。

チェンジHDは、自治体DXや官民連携を中心に社会課題解決事業を推進しており、WUSICの「女子大学生がICTで社会課題に挑む」という理念と方向性が一致することから、チェンジHDの公共DX領域の責任者である田中芙優の登壇に至りました。本イベントは、WUSICに所属する学生が1年間取り組んだプロジェクトの成果の発表の場であり、学生・大学・企業が交流し、次代のデジタル人材育成につなげる目的で開催されました。

■ 基調講演

講演タイトル：「仕事の報酬とは ― 立場が変わっても、変わらなかった私の軸」

登壇者：チェンジHD 上席執行役員 田中 芙優

チェンジホールディングス上席執行役員の田中は、「仕事の報酬とは」をテーマに、自身の14年のキャリアを踏まえたメッセージを学生に向けて語りました。仕事の報酬には、給与や役職といった“目に見える報酬”のほかに、「働きがい」「スキルの向上」「人間力の成長」という“目に見えない報酬”があり、後者こそキャリアの本質的価値を形づくると強調しました。

チェンジHDは今後も、社会課題の解決を通じて日本を変えるというミッションのもと、これからの日本の未来を担う若者との共創を積極的に推進するとともに、若者の可能性を広げられる機会を提供することで、持続可能な日本の成長に貢献してまいります。

■ 開催概要

名称：WUSIC 春休みプロジェクト発表会2026

日時：2026年3月14日（土）14:00-17:35

会場：大妻女子大学千代田キャンパス G棟 3階 アクティブラウンジ

主催：WUSIC（女子大学生ICT駆動ソーシャルイノベーションコンソーシアム）

■基調講演者プロフィール

田中 芙優（たなか・ふゆ）

株式会社チェンジホールディングス 上席執行役員／トラストバンク取締役／ガバメイツ代表取締役／こどもDX推進協会理事。2013年にチェンジへ新卒入社。インドでの新規事業、自治体DX・AI関連事業立ち上げ、政策・地方創生領域での事業推進に従事。2024年に執行役員、2025年にガバメイツ代表取締役に就任。9歳～16歳まで米国で生活、大学時代のカナダ留学など海外経験も豊富。「スケーラビリティのあるビジネスで社会課題を解決したい」という志向し、インドで事業を展開するチェンジへの関心を持ち、同社に新卒入社。