【ロイヤルパインズホテル浦和】“心に残る視点”と出会う場所へ。障がい者アーティストの感性が彩る「SDGsアートギャラリー」新展示スタート！

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロイヤルパインズホテル浦和では、「街と共に、お客様の人生をより楽しく、より豊かに」というミッションのもと、サステナブルな社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

その一環として展開している「SDGsアートギャラリー」は今年で5年目を迎え、このたび新たに障がい者アーティストによる作品展示を開始いたしました。

ロイヤルパインズホテル浦和 SDGsギャラリー

本ギャラリーでは、埼玉県障害者福祉推進課内・埼玉県障害者アートフェスティバル実行委員会による企画のもと、廃材を活用した作品や、地元・埼玉県の障がい者アーティストによる“環境”や“多様性”をテーマとしたアートを常設展示しています。発想の自由さや表現の豊かさが特徴で、訪れる方々に新たな気づきや感動を提供しています。

今回の展示では、「辛さ」というユニークなテーマや、家族との思い出の風景、透明感あふれる冬の情景など、どこか懐かしくも新しい視点が心に響く作品が揃いました。

「DEATHピザ」／横山 涼

一見ポップで愛らしい真っ赤なピザ。しかしそのタイトルは「DEATHピザ」。辛いものをこよなく愛する作者が、激辛カレーをきっかけに着想した作品です。ピザの上には「本当に危険です」「やめてください」「忠告を無視して食べることは考え直してください」といった注意書きが添えられ、ユーモアの中に他者を思いやる優しさが表現されています。

「菜の花と山」／中崎 強

鮮やかな黄色と緑、そして青空が印象的な本作は、作者が父親と訪れた思い出の風景を描いたもの。スポンジを足の裏につけて描くという独自の技法により、ダイナミックで温もりのある表現が生まれています。

「冬に咲く花」／宮田 愛

淡い青と白の繊細なグラデーションが印象的な作品。静寂に包まれた冬の空気や、透き通るような冷たさの中に、作者のやわらかな感性と温もりが感じられます。

本ギャラリーは、ホテルをご利用のお客様はもちろん、地域の皆様にも気軽にお立ち寄りいただけるオープンスペースとして展開しております。

ロイヤルパインズホテル浦和は今後も、アートを通じた社会とのつながりを大切にし、多様性を尊重する取り組みを継続してまいります。

ぜひこの機会に、心に新たな気づきをもたらすアート作品の数々をご体感ください。

ロイヤルパインズホテル浦和 外観

【ロイヤルパインズホテル浦和】

所在地：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1

開業日：1999年（平成11年）10月7日

主要施設：客室196室、レストラン&バー8店舗、宴会場、チャペル、神殿、写真室、他

アクセス：JR「浦和駅」西口より徒歩7分

電話番号：048-827-1111（代表）

公式ホームページ：https://www.royalpines.co.jp/

■ソラーレホテルズのSDGｓへの取り組み

ソラーレホテルズは、企業理念「人に新しい豊かさを 街に新しい景色を」に基づき、サステナブルな 社会・街の実現に取り組んでいます。街と共に＜社会を守る＞＜環境をより良く＞＜生きる＞のテーマを設け、地域創生や、プラスティック排出の削減、グローバル人材と女性が活躍できる環境づくりなどに務めております。詳細は公式サイトのSDGsページをご確認ください。

SDGsページ：https://www.solarehotels.co.jp/sdgs/