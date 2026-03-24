ARCAM製品の購入でRoonが最大3年間無料に

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：桑原拓磨）は、英国発のプレミアムHi-Fiブランド「ARCAM（アーカム）」の対象製品をご購入いただいたお客様に、次世代の音楽再生プラットフォーム「Roon（ルーン）」のサブスクリプションを無料でプレゼントする数量限定キャンペーンを開始いたします。

本キャンペーンでは、ARCAMのRadiaシリーズにラインアップされるストリーミングアンプおよびストリーミングプレイヤーを対象に、最大3年間のRoonサブスクリプションを無償で提供いたします。

■ARCAM × Roon ─ 豊かなサウンドと音楽が、深く響き合う

Roonは、検索・再生・操作といった音楽体験に伴う煩わしさを取り除き、高品位な音質と直感的な操作性を、美しく洗練されたひとつのインターフェイスに統合する音楽再生アプリケーションです。

ARCAMの高度なエンジニアリングは、音の純度を徹底的に追求し、Roonはそのピュアなサウンドを余すことなくシステムへと届けます。

両者の融合により、妥協のない、真に没入感あふれるリスニング体験が実現いたします。

■キャンペーン概要

＜対象製品と特典内容＞

●ARCAM SA35 / SA45（ストリーミングアンプ）→ Roonサブスクリプション3年間（450米ドル相当）

●ARCAM ST25（ストリーミングプレイヤー）→ Roonサブスクリプション2年間（300米ドル相当）

※2026年3月1日以降のご購入製品対象

※本キャンペーンは数量限定となり、特典がなくなり次第終了となります。

※本キャンペーンの詳細につきましては、お近くのARCAM正規販売店にてご確認ください。

キャンペーンページ：https://account.roon.app/ja/arcam-offer

■Roonサブスクリプションでできること

● 本来の音を、細部までそのまま楽しむ

ARCAMが誇る卓越した音響設計は、音楽信号の純度を徹底して維持し、Roonはシステム全体を通じて透明感のある高精度な再生を実現いたします。

音源からスピーカーに至るまでの信号経路を可視化することで、いま再生されているサウンドが“原音に忠実である”という確かな信頼をもたらします。

● システム全体を一括コントロール

ローカルライブラリ、ストリーミングサービス、そして家中のオーディオ機器を一元管理。ARCAMコンポーネント同士がシームレスに連携し、マルチルーム再生やソース切り替えも直感的かつスムーズに操作できます。

● 音楽の背景にあるストーリーを発見

アーティストのバイオグラフィーやクレジット、レビュー、関連作品など、音楽を取り巻く豊富な背景情報を深く掘り下げて鑑賞することが可能です。ARCAMが再現する繊細で正確なサウンドとともに、作品に込められた“物語”や創作の背景まで、より立体的に味わえます。

＜ARCAMについて＞

ARCAMは、英国の名門・ケンブリッジ大学の学生らによって1976年に創業され、シンプルで美しいデザインと豊かな音楽性を両立したオーディオ製品の開発を続けて、本年で創業50周年を迎えます。同ブランド初のアンプ「A60」はその高い音楽性を評価され、瞬く間に人気を博し、世界中のオーディオファンの注目を集め、Hi-Fiブランドとしての地位を確かなものにしました。また80年代には、英国で初めて完全自社開発のCDプレーヤー「Delta 70」を発売。CD再生において先駆け的な存在として知られており、世界中のオーディオファンの注目を集め、Hi-Fiブランドとしての地位を確かなものにしました。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、ARCAM、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

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