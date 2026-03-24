SKA SKA CLUBグローバーがinterfmで音楽番組スタート！― 働く大人たちへ捧ぐ ―90’sミュージックとともに“あの頃の感性”を呼び覚ますナイトショー

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

2000年代初頭にインディーシーンを賑わしたスカ・パンク・バンド SKA SKA CLUBのフロントマンであり、また、『朝焼けの旅路』など数々の名曲で知られるJackson vibeのボーカリストであるグローバーが、interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）にて、2026年4月より初のレギュラープログラムを担当します。

グローバーがDJを務める『TEENAGE FUN-CLUB』は、90年代ミュージックシーンを起点に、時代を超えて“ティーンエイジャー”の心を揺さぶるサウンドを追求する音楽番組。ミュージシャンや経営者、起業家など多彩なゲストを迎え、彼らの10代の記憶や音楽体験を入り口に、いまの価値観や決断の背景をひも解くインタビューも展開します。

さらに、番組パートナーとしてビジネス特化型オンライン英会話サービス「ビズメイツ」も参加。コラボコーナー「It’s My Life」では、実践的な英語フレーズをお届けしながら、あなたの働き方やライフスタイルに新しい発見と活力をプラスします。

音楽、言葉、キャリア。すべては10代の延長線上にある――

土曜の夜。青春の音楽とともに、“あの頃の感性”を呼び覚ますひとときを。

■番組概要

放送局：interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）http://www.interfm.co.jp/

タイトル：TEENAGE FUN-CLUB

放送日時：毎週土曜19:00-20:00

ＤＪ：グローバー

番組メール：teenage@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#tfc897

番組HP：https://www.interfm.co.jp/teenagefunclub

■DJプロフィール

グローバー

SKA SKA CLUBのフロントマン。2000年代初頭にスカパンクブームを巻き起こし、インディーズながら15万枚以上を売り上げ、絶大な支持を受けていながらも人気絶頂の中、2004年に奇しくも活動休止をしていたSKA SKA CLUB。2011.12.24に突如活動再開宣言を果たし話題を呼んだ。2012.2月に渋谷WOMBで活動再開し、反響の大きさからSUMMER SONIC 2012にも参加。2012.11.11渋谷AXにおいて、超満員ソールドアウト（キャパのおよそ3倍の応募）の中、大盛況のライブを繰り広げた。2014年のGREEN ROOM Fesの後、Vo.グローバーのソロプロジェクト、さらにskaskaskaclubの活動も経て、12年の時を超え2026年、新体制のSKA SKA CLUBが新始動。

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