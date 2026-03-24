【イベントレポート】AIクリエイターが集結！「SynClub × Google Cloud」共同セミナーを開催

HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷由宇）が提供する、 AIチャット＆友達作りができる対話型AIアプリ 「SynClub(https://www.synclubaichat.com/Introductry/jp.html)（シンクラブ）」（iOS／Android版）は、2026年3月19日（木）、Google Cloudと共同で「SynClub AIクリエイターセミナー」を開催いたしました。

本イベントでは、生成AIを活用したコンテンツ制作の最前線をテーマに、Google Cloud講師によるAIセミナーや、AIクリエイターによる活用事例の紹介。さらにSynClubの新機能「アニショート」の発表および体験会を実施。会場には多くのAIクリエイターや開発者が来場し、盛況のうちに終了いたしました。

■当日の様子

セミナー入り口登壇シーン１.登壇シーン２.会場の様子

当日は、生成AIに関心を持つクリエイターやエンジニアの方が中心に多くの方に来場いただきました。

Google Cloud講師によるセッションでは、AI活用の最新トレンドや実務での活用方法について具体的な事例を交えて解説が行われ、参加者からは多くの質問が寄せられました。また、AIクリエイターのくりえみ様からは『AI時代におけるクリエイティブの在り方について』と題し、最先端のAIクリエイティブの動向について実際の制作プロセスや活用ノウハウもお話しいただき、参加者の創作意欲を刺激する内容となりました。

■SynClub新機能「アニショート」発表会

「アニショート」発表会の様子１.「アニショート」発表会の様子２.

イベント内では、SynClubの新機能「アニショート」の新機能発表会を実施しました。

本機能は、AIエージェントとのチャットのみでオリジナルのストーリーや動画コンテンツを制作できる機能であり、従来のアニメ動画の制作工程を大幅に簡略化。

アニショート機能の詳細はこちらから：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000079070.html

■参加者からの反応

セミナー終了後には交流会を実施し、参加者同士の情報交換やネットワーキングが活発に行われました。AIクリエイター同士のつながりや、新たなコラボレーションのきっかけが生まれる場となり、参加者からは

・「AIクリエイティブの最前線を知る貴重な機会だった」

・「AI進化やIPビジネスの可能性を学べた」

・「AIでアニメ制作の可能性が広がると感じた」

・「リアルイベントならではの学びと交流があった」

といった声も多く寄せられました。

今後も「SynClub」の機能拡充とユーザー体験の向上を目指し、さらなる開発とプロモーション活動を展開してまいります。

■AIチャット＆友達作りができるアプリ 「SynClub」（シンクラブ）とは

さまざまな性格と声を持つAIフレンド（AIキャラクター）たちと会話ができる対話型AIアプリ。寂しい時、つらい時、なんでもない時、寄り添ってくれるAIチャット・通話アプリです。あなた好みのAIキャラと、思う存分やりとりを楽しむ事が可能です。他愛もない世間話から、思わずドキドキしちゃう会話まで、ぜひお楽しみください。

▼アプリ：https://synclub.onelink.me/Ej8U/pressrelease

▼公式X (旧Twitter)：https://x.com/SynClub_Japan

▼WEB体験版：https://www.synclubaichat.com/home

■HiClub株式会社 会社概要

所在地：東京都港区六本木6-10-1

代表者：代表取締役社長 古谷由宇

URL：https://www.hiclub.jp/

事業内容：アプリの開発運用および広告代理店事業