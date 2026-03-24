奥華子のデビュー20周年を記念したニコ生特番が決定！！本人による生演奏やプレゼント企画も！【3/29（日）21時～ニコ生で独占生配信】

株式会社ドワンゴ『【生演奏有】奥華子 デビュー20周年振り返り特番＠ニコニコ生放送』奥華子、星野卓也(MC)が出演

2026年3月29日（日）に奥華子の20周年を記念したニコニコ生放送の特番が決定いたしました。

MCは星野卓也が務め、奥華子の20周年を映像やトークを交えて振り返ります。

本人による生演奏やプレゼント企画も実施いたします。

リアルタイムで番組をお楽しみいただけるほか、タイムシフト視聴にも対応しており、期間中は何度でもご視聴いただけます。

番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1278_1_97f532dedb9c1bbdff57880abb0f2c5e.jpg?v=202603240651 ]

■タイムシフト視聴期間

2026年4月28日（火）23:59まで

※期間中は生放送終了後も何度でもご視聴いただけます。

※期間終了後は、視聴途中でも再生できなくなります。

■本番組の一部はニコニコプレミアム会員限定視聴となります。

番組を最後までお楽しみいただくには、会員登録が必要です。

関連リンク

奥華子 公式X https://x.com/okuhanako

奥華子 公式サイト OFFICIAL WEBSITE(https://okuhanako.com/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnheVR68V-gGNPHKQpC6zpetm7-ru588JzHavVOorKn7FfdVlgMWTmI3ZbR9w_aem_V5MK0KKX3rQOTr9C5GCxTw)

星野卓也 公式X https://x.com/G_TAKUYA