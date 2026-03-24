大ヒット上映中『超かぐや姫！』入場者特典第3弾＆5週連続ウェルカムアナウンス決定！第1週目のアナウンスはかぐやが担当！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日(金)より劇場公開を開始した。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、その勢いはさらに増し続けている。

この度、5週連続で週末動員ランキングTOP10入りを達成！３月27日(金)より入場者特典第３弾「ちびかぐやがいっぱいシール」の配布と、本編開始前にキャラクターからのスペシャルメッセージが聞ける”ウェルカムアナウンス”を５週連続で上映することが決定！初週はかぐやがアナウンスを担当します！

3月13日（金）からは100館以上が新たに上映劇場に加わって日本全国上映を開始し、先日ついに累計興行収入10億円の大台を突破した本作。3連休となったこの週末は「#三連休は超かぐや姫」と題した特別上映企画を実施。3月20日（金）に開催した劇場でも鑑賞しながらSNSへの投稿が許可された全国一斉ポスト上映では、Netflixで視聴するファンも大勢参加し、上映時間帯にはXの日本のトレンド上位に関連ワードが多数並び、さらに「#三連休は超かぐや姫」が日本および世界のトレンドランキング1位に入る快挙を達成！3月21日（土）～22日（日）に全国規模に拡大して開催した発声可能上映は何度も参加しているという猛者から初参加者まで幅広い層が発声可能上映ならではの一体感を楽しんでいた。このような上映企画も後押しして、週末3日間で動員数675,813人、興行収入1,342,650,000円を記録して週末動員ランキング10位にランクインし（興行通信社調べ）、春休みの話題作が数多く並ぶなか5週連続でTOP10入りを果たした。

そしてこの度、3月27日（金）より入場者特典第3弾として「ちびかぐやがいっぱいシール」の配布が決定！公式YouTubeで公開中の劇中曲「私は、わたしのことが好き。」ミュージックビデオに登場する”ちびかぐや”が愛らしくダンスを踊る姿を多数収めたデザインとなっている。

また、同日より新たな劇場施策として本編上映前にキャラクターたちによるここでしか聞けないトークが聞ける”ウェルカムアナウンス”の上映が決定！本施策は5週連続、週替わりで実施を予定しており、1週目（3/27~4/2）はかぐやがアナウンスを担当する。２週目の担当は来週3月３1日(火)に、以降毎週火曜18時に発表。どのキャラクターが登場するのかお楽しみに！

入場者特典、ウェルカムアナウンスと劇場限定のコンテンツ盛りだくさんでお届けする本作。今後のさらなる展開にもぜひご注目してほしい。

＜入場者特典第３弾＞

名称: 『超かぐや姫！』ちびかぐやがいっぱいシール

台紙サイズ：約10cm×15cm

※3月27日（金）～4月2日（木）、『超かぐや姫！』上映館にて、本作ご鑑賞お一人様につき、1つプレゼント致します。

※劇場により、数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。

※詳細は映画公式HP をご覧ください。

＜ウェルカムアナウンス＞

実施期間：3月27日（金）～4月30日（木）

担当キャラクター：

第1週（3/27～4/2）：かぐや

第2週（4/3～4/9）：？？？

第3週（4/10～4/16）：？？？

第4週（4/17～4/23）：？？？

第5週（4/24～4/30）：？？？

※3月27日（金）より、『超かぐや姫！』上映館にて、本編開始前に上映いたします。

※第2週目以降の担当キャラクターは毎週火曜18時に発表を予定しております。

※本編上映後の「ray 超かぐや姫！Version」ミュージックビデオ上映は継続します。

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

配給：ツインエンジン

■各種URL

公式サイト：https://www.cho-kaguyahime.com

公式X：https://x.com/Cho_KaguyaHime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Cho-KaguyaHime-PR

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_kaguyahime_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/cho_kaguyahime_pr/

公式ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/141907929