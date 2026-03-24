【建築】設計職からPM職にキャリアチェンジした2人に聞く！4/16（木）無料セミナー「設計者のキャリアを考える ～建築PMのお仕事を知るためのセミナー＆座談会～」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年4月16日（木）、設計者の方を対象に、無料のオンラインセミナー「設計者のキャリアを考える ～建築PMのお仕事を知るためのセミナー＆座談会～(https://www.arc-agency.jp/magazine/14152)」を開催します。





設計者のキャリアを考える ～建築PMのお仕事を知るためのセミナー＆座談会～

本セミナーでは、設計者からPMにキャリアチェンジした2名のゲストを招き、PMの仕事とはどういうものかわかりやすくお話しいただきます。設計職からPM職にキャリアチェンジをする中で感じた、良かったこと、難しかったこと、PMをめざすために準備したほうが良いことなどを、ご自身の体験を交えながら座談会形式で深堀り。建築・建設業界が大きく変化している時代に、どのようなキャリアを描くのか。今まさに変化と課題に直面している方も、将来どのように業界が変化していくのかなんとなく不安という方も、ぜひ一緒に未来について考えていきましょう。＜セミナーの内容＞【講義】PM・CMの仕事とは【座談会】PM職へのキャリアチェンジを考えるキャリアについて／仕事について／PMをめざすなら 等

■日時

2026年4月16日（木）19：00～20：20



■場所

オンライン（Zoom）



■登壇者

小西 保明（こにし やすあき）氏

京都工芸繊維大学大学院修了後、デルフト工科大学にて研究員として従事。帰国後はアトリエ、ゼネコン設計事務部、CM会社を経て、現在は（株）日本設計に所属し、複数の外資系プロジェクトに関わるとともに、日本CM協会理事を務めている。



齋藤 愛（さいとう あい）氏

新卒でアトリエ設計事務所に勤務し、グローバルアパレル企業にて店舗設計PMに取り組み、発注者側でビジネスの仕組みを学びながらPM業務のおもしろさに魅了される。その後本格的にPM業務に従事すべく建築PM会社に転職。現在は外資系総合不動産サービスを提供するクッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社にてPM業務を担っている。2025年に第一子を出産し、現在は育児休業中。



★モデレーター

寺井 敦（てらい・あつし）

C&Rグループでの人材サービスの営業、組織設計事務所の企画営業を経て現職に出戻り。建築業界で働く方々を専門に10年超、延べ1,000名を超えるキャリア相談および転職支援の実績。



■対象

建築の企画・設計・PM/CM等に携わる、事業会社・ゼネコン・設計事務所・フリーランスの皆さま



■参加費

無料



■定員

50名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.arc-agency.jp/magazine/14152(https://www.arc-agency.jp/magazine/14152)

※締切：2026年4月16日（木）18：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局 「設計者のキャリアを考える」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

＜C&R社の建築関連サービスについて＞

C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect's magazine」を展開。また、BIMスペシャリストのコミュニティ「BIMnoba」とBIMスペシャリスト育成のための「BIMnobaスクール」を運営しております。そのほか、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、建築士・工務店と注文住宅を建てたい人の双方をVR空間で結び付けるVR建築展示場「XR EXPO(R)」も展開中です。



＜C&R社建築グループの関連サイト＞

▼建築業界専門の転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」

https://www.arc-agency.jp/



▼建築業界の情報メディア「Architect's magazine」

https://www.arc-agency.jp/magazine



▼貸し手・住み手・つくり手の3者にメリットをもたらす賃貸住宅シリーズ「CREATIVE RESIDENCE(R)」

https://creative-residence.com/



▼VR建築展示場「XR EXPO(R)」

https://xr-expo.co.jp/



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)