横須賀の銭湯をめぐろう！「横須賀銭湯スタンプラリー」を開催します

横須賀市

市内10 の銭湯を巡って楽しむ企画「横須賀銭湯スタンプラリー」について、横須賀浴場組合連合会よりプレスリリースがありましたのでお知らせします。

１ 開催期間

令和8 年4 月1 日（水）～7 月31 日（金）

２ 参加銭湯数

別添の市内10 湯

３ 参加方法

1 参加銭湯で、スタンプカードをお受け取りください。

2 ご入浴後、番台（受付）でスタンプの押印を受けてください。

3 スタンプの押印は、入浴1 回につき1 個までです。

4 スタンプカード1 枚につき、各銭湯の押印は1 回までです。（同一銭湯での重複押印はできません。）

※詳細は別添資料をご覧ください。

４ 賞品

1 カードと引き換えで先着200 名様に『横須賀銭湯オリジナルタオル』をプレゼント

2 更に、スタンプを全部集めた方の中から抽選で5 名様に『横須賀銭湯オリジナルT シャツ』をプレゼント

※サイズ等ご希望に添えない場合がございます。

５ 主催

横須賀浴場組合連合会

６ 協力

横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会

https://prtimes.jp/a/?f=d128894-560-8f5881ac05c57dbadb8103305a0477b3.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d128894-560-eca68d3f57a951e83377ad9ee5e2ee8d.pdf