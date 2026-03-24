横須賀の銭湯をめぐろう！「横須賀銭湯スタンプラリー」を開催します
横須賀市
https://prtimes.jp/a/?f=d128894-560-8f5881ac05c57dbadb8103305a0477b3.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d128894-560-eca68d3f57a951e83377ad9ee5e2ee8d.pdf
市内10 の銭湯を巡って楽しむ企画「横須賀銭湯スタンプラリー」について、横須賀浴場組合連合会よりプレスリリースがありましたのでお知らせします。
１ 開催期間
令和8 年4 月1 日（水）～7 月31 日（金）
２ 参加銭湯数
別添の市内10 湯
３ 参加方法
1 参加銭湯で、スタンプカードをお受け取りください。
2 ご入浴後、番台（受付）でスタンプの押印を受けてください。
3 スタンプの押印は、入浴1 回につき1 個までです。
4 スタンプカード1 枚につき、各銭湯の押印は1 回までです。（同一銭湯での重複押印はできません。）
※詳細は別添資料をご覧ください。
４ 賞品
1 カードと引き換えで先着200 名様に『横須賀銭湯オリジナルタオル』をプレゼント
2 更に、スタンプを全部集めた方の中から抽選で5 名様に『横須賀銭湯オリジナルT シャツ』をプレゼント
※サイズ等ご希望に添えない場合がございます。
５ 主催
横須賀浴場組合連合会
６ 協力
横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会
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