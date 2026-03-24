横須賀の銭湯をめぐろう！「横須賀銭湯スタンプラリー」を開催します

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横須賀市



市内10 の銭湯を巡って楽しむ企画「横須賀銭湯スタンプラリー」について、横須賀浴場組合連合会よりプレスリリースがありましたのでお知らせします。


１　開催期間

令和8 年4 月1 日（水）～7 月31 日（金）


２　参加銭湯数

別添の市内10 湯


３　参加方法

1　参加銭湯で、スタンプカードをお受け取りください。


2　ご入浴後、番台（受付）でスタンプの押印を受けてください。


3　スタンプの押印は、入浴1 回につき1 個までです。


4　スタンプカード1 枚につき、各銭湯の押印は1 回までです。（同一銭湯での重複押印はできません。）


　※詳細は別添資料をご覧ください。


４　賞品

　1　カードと引き換えで先着200 名様に『横須賀銭湯オリジナルタオル』をプレゼント


　2　更に、スタンプを全部集めた方の中から抽選で5 名様に『横須賀銭湯オリジナルT シャツ』をプレゼント


　※サイズ等ご希望に添えない場合がございます。


５　主催

横須賀浴場組合連合会


６　協力

横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会



https://prtimes.jp/a/?f=d128894-560-8f5881ac05c57dbadb8103305a0477b3.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d128894-560-eca68d3f57a951e83377ad9ee5e2ee8d.pdf