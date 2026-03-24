【二子玉川 蔦屋家電】春の日に読むエッセイのように。韓国ライフスタイルを綴るポップアップ「K-Archive」が開催

株式会社セトワークス

株式会社セトワークスは、2026年3月24日（火）から3月30日（月）まで、二子玉川 蔦屋家電にて韓国のプレミアムライフスタイルブランドを集めたポップアップストア「K-Archive」を開催いたします。本イベントは、各ブランドの背景にある物語を一冊の本の章をめくるように体験できる、エッセイのような空間構成となっています。

■ 開催概要

期間： 2026年3月24日(火)～3月30日(月)

場所： 二子玉川 蔦屋家電 2階 エスカレーター前

営業時間： 10:00-20:00

Instagram：setoworksjapan(https://www.instagram.com/setoworksjapan/)

■ 五つの章で紐解く、自分を慈しむ暮らし

日々の暮らしを形づくる「五つの章」として、韓国の現代的なライフスタイルが提示されています。

■ 展示ブランド一覧

- 第一章 自己表現の輪郭（ファッション・フレグランス）：ソウルの街並みから生まれたデザインが、着る人の個性を引き出す自己表現の物語を完成させます。 So_back や kiim' studio 、proper belongings が提案する洗練された衣服や小物、そして CONFI の香りが、日常に溶け込み自分らしさを描き出します。- 第二章 健やかさを育む科学（ビューティー・テクノロジー）：Sleepisol のウェアラブルデバイスや Quadthera 、Purelica 、Sinigrin 415 、PROBELLE のビューティーケアが、先端科学と自然の力を通じて、肌と身体の健やかさを深く育むケアを提案します。- 第三章 思考を支える環境（インテリア・ワークスタイル）：OFRAME のモーションデスクや Beaurit のマッサージグッズ、zoslee studio のオブジェ、kimhachanのブックカバーバッグなどの雑貨が、自分と向き合う空間に温もりとインスピレーションを添えます。- 第四章 終わりなき休息（フットケア）：Altafit のリカバリーシューズが、歩む一歩一歩を至福の休息へと変え、多忙な日常に「ペインキラー（鎮痛剤）」のような安らぎをもたらします 。- 第五章 慈しみのひととき（フード）：bomnal& の伝統菓子ヤッカや Hermetic Art の紅茶が、一日を頑張った自分への「小さな報酬」となり、心の温度を優しく変えるひとときを届けます 。

Hermetic Art（紅茶） 、CONFI（ディフューザー） 、Sleepisol（ウェアラブルデバイス） 、PROBELLE（コラーゲンサプリメント） 、Quadthera（ビューティーデバイス） 、Sinigrin 415（スキンケア） 、Purelica（スキンケア） 、kiim' studio（バッグ及びパウチ） 、Beaurit（宅トレグッズ） 、So_back（ファッション） 、proper belongings（財布） 、zoslee studio（インテリア・オブジェ） 、kimhachan（雑貨） 、Altafit（リカバリーシューズ） 、OFRAME（モーションデスク） 、bomnal&（ヤッカ）

■ 賑わいを見せる会場、感性が交差する7日間

開催初日より、会場にはブランドの物語を一つひとつ丁寧に楽しまれる方々が足を運んでいます。会場内ではインフルエンサーによる撮影も行われるなど、韓国のトレンドと日本の洗練された感性が交差する、活気ある光景が展開されています。

プロジェクトのキュレーターは「初日から多くの方に足を運んでいただき、韓国のライフスタイルへの深い関心に感謝しております。この空間を通じて、皆さまの日常に新たな物語が加わることを願っています」と述べています。

法人お問合せ

公式サイト： https://setoworks.com

韓国展開パートナーシップ相談： support@setoworks.com